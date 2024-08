Madagascar: Jeux Olympiques - Volontariat - Un rêve réalisé pour la basketteuse Lalatiana

Aventure et expérience. La basketteuse Lalatiana Ramahaimanana Rajoelisoa, âgée de 44 ans, mère de deux enfants, comptable dans un campus de recherche d'enseignement supérieur à Lille, a été volontaire bénévole durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ancienne joueuse de Saint-Michel et de Sotrata, meilleure joueuse du championnat de Madagascar senior en 2005, membre de l'équipe nationale aux Jeux des Iles de l'océan Indien en 2007 et à l'Afrobasket Women, la même année, au Sénégal, elle a fait partie des quarante-cinq mille volontaires durant les Jeux.

Elle a été équipier du terrain de jeu de basket, au stade Pierre Mauroy, à Villeneuve d'Ascq à Lille, du 21 juillet au 4 aout. Sa mission a été de vérifier l'aire de compétition, la propreté, contrôler les ballons d'échauffement, assurer les équipements utiles durant le match, préparer la glacière, les bouteilles d'eau dans un bac roulant et douze serviettes pour chaque équipe. En rotation, elle a assuré deux matchs par jour.

«Participer aux J.O est le rêve d'un sportif, mais le destin a fait que je participe dans l'organisation des J.O de Paris 2024», confie fièrement Lalatiana Ramahaimanana.

Bénéfique

«J'ai pu vivre l'olympisme tout près des athlètes. Ces J.O m'ont permis d'enrichir le relationnel avec les gens du monde du basket... J'ai eu l'occasion de discuter avec un responsable technique de l'équipe de Grèce, avec un agent de sûreté diplomatique de la Team US et, bien sûr, j'ai pu échanger avec l'arbitre international Yann Davidson... C'est une aventure dans la vie qui ne se passe que tous les quatre ans», se réjouit Lalatiana.

%

Quand elle était étudiante, elle avait déjà fait des actes de bénévolat durant des compétitions internationales, comme le Marathon et le Semi-Marathon de Paris. Elle s'occupait de la gestion des flux des marathoniens au départ et à l'arrivée, des structures pour le contrôle anti-dopage, des stocks d'approvisionnement durant les courses.

Elle a été aussi engagée pour l'Eurobasket féminin en 2013 à Lille et à Orchies, chargée de la sûreté et de l'accueil des athlètes. «Cette fois-ci, j'ai été engagée pour Paris 2024, un évènement sportif d'une envergure de taille, suivi dans le monde entier. C'est un plus pour voir comment se déroule l'organisation d'un évènement sportif qui accueille bon nombre de public», souligne-t-elle. La procédure de candidature était en ligne via un portail ouvert, du 22 mars au 3 mai 2023. Il y avait eu dix étapes à passer.

Les critères ont été, entre autres, d'avoir au moins 18 ans, le 1er janvier 2024, parler au moins le français et l'anglais, disponible au moins dix jours pour les J.O et les Jeux paralympiques, entre le 12 mai et le 10 septembre. Elle a suivi une formation en ligne depuis le mois de mai. «C'était fin octobre 2023 que j'ai reçu la réponse favorable», confie-t-elle.

Leurs frais de transport et la restauration ont été pris en charge par l'organisation qui les a aussi dotés de leur uniforme. Elle a suivi une formation en ligne depuis le mois de mai. Elle se souvient encore et toujours de l'ambiance dans un gymnase plein à craquer lors des matchs de la Team Usa de Breanna Stewart et A'ja Wilson, les Belges et les Serbes, ...