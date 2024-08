Madagascar: Santé Publique - Les AVC de plus en plus fréquents chez les jeunes

L'AVC était connu comme étant une maladie qui affecte principalement les personnes âgées de plus de 65 ans. Il apparaît également chez les individus de 20 à 40 ans. Tel est le bilan dressé par une source autorisée d'un centre hospitalier à Antananarivo, hier.

Des médecins malgaches ont aussi affirmé que cette pathologie n'épargne plus personne de nos jours, et des jeunes dans la vingtaine, trentaine ou la quarantaine ont été hospitalisés suite à un AVC. « Avant-hier, j'ai eu une patiente de 25 ans, atteinte d'un AVC, et je l'ai tout de suite référée à un hôpital public de la capitale », raconte le Dr Tsinjo Lalaina, médecin traitant au sein d'un centre de santé privé.

Un Accident Vasculaire Cérébral est une interruption soudaine de la circulation sanguine au cerveau. Il peut être dû à un caillot bloquant un vaisseau ou à une hémorragie cérébrale. Toutefois, l'AVC présente des signes avant-coureurs comme l'affaissement d'une partie du visage ou du corps, des troubles soudains de la parole ou de la vue, une perte d'équilibre, des maux de tête intenses ou un engourdissement des membres, exhortent les médecins. Sa prise en charge immédiate est vivement recommandée par les médecins. Selon eux, tout retard de soins peut conduire à la mort.

Facteurs de risque

L'Accident Vasculaire Cérébral peut survenir pour de nombreuses causes chez les jeunes. Parmi celles-ci figurent le manque de traitement des maladies à facteurs de risque, telles que l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes cardiaques, et d'autres. De plus, le mode de vie actuel de certains jeunes, qui tend à copier celui des occidentaux, favorise également cette maladie. C'est la raison pour laquelle les médecins mettent en garde contre les mauvaises habitudes alimentaires comme le fait de manger des aliments contenant des produits chimiques, des aliments gras, ainsi que contre le tabagisme, l'alcoolisme et toutes les drogues.

L'AVC fait partie des principales causes de mortalité dans le pays. Afin de prévenir cette maladie, les professionnels de santé mettent l'accent sur l'importance de pratiquer des activités physiques régulières, tout en réduisant la consommation de sel, de tabac, de cigarettes et d'alcool. La sensibilisation à l'AVC ainsi qu'à ses symptômes est également d'une importance cruciale pour le pays.