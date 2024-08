Angola: Expo Huila s'ouvre mercredi avec 414 entreprises

Lubango (Angola) — La 32ème édition de l'Expo-Huila, l'événement des Fêtes de la Senhora do Monte (Notre Dame de la Montagne) qui débute ce mercredi à Lubango, compte sur une participation record de 414 entreprises, tant nationales qu'étrangères, contre 372 lors de l'édition précédente.

L'événement, qui a pour devise : « Agro, chemin vers l'avenir », est organisé par l'Association agro-pastorale, commerciale et industrielle (AAPCIL), et fait partie de la 122ème édition des Fêtes de Notre Dame de la Montagne, la patronne de la capitale de la province de Huíla.

La plus grande bourse d'affaires de la région sud de l'Angola aura la participation d'hommes d'affaires d'Afrique du Sud, de Namibie, de Chine, de Dubaï, du Portugal, d'Espagne, de Zambie et de France, en plus de l'Angola et projette un volume d'affaires de plus de 300 millions de kwanzas.

Dans des déclarations ce mardi à l'Angop, le président de l'AAPCIL, Paulo Gaspar, a mis l'accent sur la production nationale, spécialement dans l'agriculture et l'élevage et les roches ornementales.

Il a considéré que l'événement constitue une opportunité d'échange commercial entre hommes d'affaires et entrepreneurs de Huila, du pays et de l'étranger, ainsi qu'avec des clients potentiels.

Le responsable a rappelé qu'il s'agit d'un événement pionnier dans le pays, car depuis 1992, il donne aux hommes d'affaires l'occasion de présenter leur production et, par conséquent, stimule les affaires et contribue à accélérer l'économie nationale.