Afrique: Raconter l'Afrique à travers les drones

La photographie et la technologie des drones convergent pour changer le discours sur la vision du continent africain. Obedience Agu, fondateur de SirObedd Studios, nous emmène dans un voyage passionnant au coeur de ce changement technologique. Dans cet entretien avec Nneji Godwin Amako, Obedience Agu révèle le pouvoir de transformation de la technologie dans la photographie et l'avenir de la technologie des drones en Afrique.

Parlez-nous de vous et de votre travail

Je m'appelle Obedience Agu et ma société s'appelle SirObedd Studios, une filiale de Kamui View Ltd. J'ai 32 ans. En tant que photographe et opérateur de drones, j'ai été le témoin direct du pouvoir de transformation de la technologie dans l'industrie créative africaine. Je pratique la photographie depuis environ 14 ans.

Mon parcours professionnel a commencé en 2009 lorsque j'ai géré le studio de photographie de mon frère en tant que chef de plateau. Cette expérience a éveillé ma passion pour la photographie, et j'ai rapidement pris la relève en tant que photographe et directeur de studio.

Étudiant à l'université de Lagos, j'ai continué à faire de la photographie en parallèle jusqu'à l'obtention de mon diplôme en 2019. C'est en 2019 que j'ai commencé à m'intéresser aux drones, fasciné par les angles et les perspectives en hauteur. J'ai étudié les drones grâce à des ressources en ligne et j'ai reçu un petit drone en 2020, que j'ai utilisé pour perfectionner mes compétences.

Comment les progrès numériques en Afrique ont-ils influencé votre travail ?

La révolution numérique a changé la donne pour mon travail. Grâce à la popularité des médias sociaux et d'autres plateformes en ligne, je peux désormais présenter mon travail à un public mondial. L'accessibilité accrue de la technologie m'a également permis d'expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux outils, comme la technologie des drones, afin de repousser les limites de la narration en Afrique.

Qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour la photographie et la vidéographie aériennes ?

Ma passion pour la photographie et la vidéographie par drone est née de la perspective unique qu'elle offre. Voir les lieux et les sujets quotidiens d'en haut leur donne une nouvelle signification et un nouveau contexte. Cette nouvelle perspective m'a permis de raconter des histoires d'une manière qui trouve un écho auprès du public en Afrique et au-delà.

La technologie des drones m'a permis de capturer des vues aériennes époustouflantes, révélant la beauté de l'Afrique sous un angle nouveau. J'aime voir l'émerveillement sur le visage des gens lorsqu'ils découvrent des lieux familiers sous un nouvel angle.

En quoi la technologie a-t-elle changé la donne dans le domaine de la photographie et quel est son impact jusqu'à présent en Afrique ?

La technologie a révolutionné la photographie en Afrique, en permettant une récupération, une édition et un partage plus rapides des données. La technologie de l'IA a également rationalisé des processus tels que le sous-titrage et la création de contenu.

Chez SirObedd Studios, nous avons formé des stagiaires dans toute l'Afrique et collaboré avec des ONG pour raconter des histoires percutantes à travers des images. La révolution numérique a démocratisé la photographie, permettant à un plus grand nombre d'Africains de partager leurs histoires et leurs points de vue avec le monde entier.

Comment restez-vous inspirée et conservez-vous votre créativité ?

Je reste inspiré en racontant des histoires autour de moi, en mettant en valeur la beauté et la diversité de l'Afrique. Voyager et explorer de nouveaux endroits stimule également ma créativité. La révolution numérique a facilité l'accès aux tendances mondiales et à l'inspiration, ce qui m'aide à garder une longueur d'avance dans le secteur.

Pouvez-vous nous parler de quelques-unes de vos principales réalisations ?

J'ai pris une photo mémorable de l'Obudu Cattle Resort à Calabar, dans la région de Cross River, au Nigeria. C'était une merveille panoramique.

Je suis fier de fournir des services de drone à des sociétés immobilières et autres, et de les aider à accroître leur visibilité et leurs ventes.

Capturer des portraits de l'Ooni d'Ife dans son palais est un autre point fort de mon travail.

Fournir des services de drones à Sony Alpha Africa et encadrer des jeunes dans le domaine de la photographie et des drones sont également des réalisations notables.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui s'intéressent à la photographie et à la vidéographie par drone ?

Connaissez-vous vous-même et vos objectifs. Croyez en vos capacités créatives. Travaillez dur et n'abandonnez jamais. Restez adaptable, car le secteur est en constante évolution. Tirez parti de l'Internet

Comment pensez-vous que votre travail a eu un impact sur l'industrie ou la communauté ?

Nous avons inspiré une nouvelle génération de photographes et d'opérateurs de drones en Afrique. Notre travail a également mis en valeur la beauté et la diversité de l'Afrique, en remettant en cause les stéréotypes et en promouvant la compréhension culturelle.

Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confronté au cours de votre carrière et comment les avez-vous relevés ?

Le premier défi est le manque d'information et d'éducation sur l'utilisation sûre des drones. Nous avons surmonté ce problème en formant les agents de sécurité et en présentant notre travail.

Deuxièmement, l'inflation et son impact sur les clients, les services et la modernisation des gadgets ont également constitué des défis. Nous nous sommes adaptés en diversifiant nos services et en explorant de nouvelles technologies.

Y a-t-il de nouvelles technologies ou techniques que vous étudiez, et comment voyez-vous l'évolution de votre travail dans les années à venir ?

Nous explorons actuellement la technologie FPV (First Person View) pour une expérience plus immersive et des outils de création de contenu alimentés par l'IA. Au cours des prochaines années, je vois notre travail évoluer pour intégrer des technologies plus innovantes, telles que la réalité augmentée et la modélisation 3D.

Nous continuerons à repousser les limites de la narration en Afrique, en expérimentant de nouvelles techniques et de nouveaux outils pour rester à la pointe de l'industrie. La révolution numérique a ouvert des possibilités infinies, et nous sommes impatients de les explorer.