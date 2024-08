Madagascar: Nosy Be - Antafianambitry doté d'une école flambant neuve

L'association italienne « I Aid Madagascar » poursuit ses actions sociales en matière d'éducation à Nosy Be. Elle a remis, samedi, les clés de la onzième école qu'elle y a construite depuis 2018.

SAMEDI a été un jour spécial pour Nosy Be avec l'inauguration de l'école primaire publique d'Antafianambitry Romac-La prima qui coïncide avec le festival Sômarôho. Le projet Antafianambitry est le résultat d'une appréciation de deux propriétaires d'une entreprise de location de bâtiment de luxe en Italie, dénommée Romac, Antonio Zanca et Cristiano Mirandola, qui ont accepté de financer les travaux de construction de l'école. D'où son nom Romac, la première.

En seulement deux mois, grâce au travail extraordinaire et à l'engagement de Roberto Ricci, président de l'association « I Aid Madagascar (IAM)» la construction du bâtiment a été achevée. Pour marquer l'événement, une cérémonie a été organisée en présence des autorités régionales, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Celui-ci ne minimise pas l'importance de l'éducation et, selon lui, cette réalisation est la preuve de la collaboration fructueuse entre les donateurs et le gouvernement malgache qui, de son côté, ne lésine pas sur les moyens pour construire des infrastructures scolaires dans tout Madagascar.

Problème

L'organisation IAM vise à aider les populations de certains villages peu connus, isolés et inaccessibles pendant la saison des pluies, et surtout en dehors des circuits touristiques de l'Ile aux Parfums. C'est pour cette raison qu'elle a choisi le village des pêcheurs d'Antafianambitry. Désormais, ce village reculé, situé au milieu d'une plantation d'ylang-ylang, est doté d'une construction conforme aux normes. Elle remplace le premier bâtiment en semi dure, bâti en 2017 par la même association. À Nosy Be, comme ailleurs, des villages sont encore dépourvus d'écoles. Un véritable problème pour les enfants qui doivent parcourir de longues distances afin de rallier les localités abritant une école.

Cette réalité relève dorénavant du passé pour les enfants du fokontany d'Antafianambitry, grâce à l'enthousiasme, l'initiative et la générosité du président-fondateur de l'IAM, Roberto Ricci. Ce dernier a décidé de vendre son industrie de l'informatique en Italie , afin de subvenir aux besoins des enfants malgaches dans les communautés rurales de Nosy Be. Car l'éducation, dit-il, est importante pour le développement physique et mental des enfants.

« Les membres de l'association et mes amis sont heureux de m'associer sur ce projet, car l'accès à une éducation de qualité est fondamental pour assurer un meilleur avenir aux enfants », insiste-t-il. Actuellement, l'établissement compte quatre salles de classe, cent soixante-dix élèves et six instituteurs.