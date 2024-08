Algérie: Lutte contre les incendies - Une capacité d'analyse et d'adaptation remarquable de la PC

Tizi-Ouzou — Les éléments de la protection civile (PC) qui sont intervenus pour l'extinction des feux de forêts déclarés vendredi dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dans une zone montagneuse, habitée et à forte densité végétale, ont fait preuve d'une capacité remarquable d'analyse et d'adaptation à la situation.

Cette capacité d'analyse et d'adaptation, conjuguée à l'expérience acquise sur le terrain, à la formation continue et à la numérisation du secteur, a permis d'éteindre les feux de Larbaa n'Ath Irathen et de Beni Douala, sans enregistrer de victimes, malgré les conditions climatiques défavorables (fortes chaleurs et vent) et le relief fortement accidenté.

C'est ce qu'ont expliqué à l'APS le sous-directeur de l'information et des statistiques à la direction générale de la Protection civile, le commandant Nassim Bernaoui et son collègue chargé de communication à la direction de Tizi-Ouzou de ce même corps constitué, le commandant Kamel Bouchakor, qui ont noté que dès le signalement des incendies, l'évaluation de l'ampleur des feux et les besoins en moyens de lutte et en renforts était déjà faite.

L'officier Bernaoui a insisté sur l'importance de la préparation et de la formation.

Ces formations portent sur tout ce qui est nouveau en la matière, et sont suivies par un programme d'application par l'organisation de manœuvres de terrain en coordination avec les secteurs concernés, pour évaluer l'efficacité de la coordination et la rapidité de la réponse à une situation, a-t-il expliqué.

A ce propos, il a relevé que ses collègues à Tizi-Ouzou sont des "chevronnés" et ont "rapidement évalué la situation et demandé le renfort qui a été aussitôt mobilisé, puisque la nuit même (vendredi) les moyens étaient installés".

En outre, "tout a été calculé concernant l'emplacement des moyens. Dans chaque point stratégique, nous avons placé 5 à 6 engins de lutte et de ravitaillement", a indiqué le commandant Bouchakor.

La numérisation du secteur, effective depuis plus de quatre ans, est un autre atout dans l'amélioration de l'efficacité des interventions, a ajouté le commandant Bernaoui.

Concernant le travail d'anticipation, le même responsable a cité notamment le positionnement des colonnes mobiles de Naama et d'El Bayadh à Bouira et Tizi-Ouzou.

Idem pour les avions bombardiers d'eau qui étaient positionnés à Mostaganem et qui sont depuis une semaine, suite à l'alerte à la canicule, à l'aéroport Houari Boumedienne (Alger) pour intervenir dans la région centre-est du pays, classée très vulnérable aux incendies.

Pour sa part, le commandant Bouchakor a noté que dès le début de la campagne de lutte contre les feux de forêts, la direction de la protection civile a réparti ses moyens de façon à réaliser un maillage de la wilaya qui permet aux moyens de lutte d'arriver rapidement dans n'importe quel site en cas de déclenchement d'un incendie.

Des efforts colossaux et une solidarité qui booste les troupes

Evoquant les difficultés rencontrées sur le terrain, les commandants Bernaoui et Bouchakor ont souligné que la nature très accidentée de la zone d'incendie avec des ravins et des pentes importants, outre la présence d'habitations et la faible visibilité pour l'intervention aérienne, ont rendu la tâche difficile.

Le gros de la lutte était axé sur le travail au sol qui exige un énorme effort physique, ont-ils dit.

Toutefois, la solidarité des citoyens qui se sont mobilisés aux côtés des éléments de la protection civile et ont ouvert leurs maisons pour qu'ils puissent passer les tuyaux d'eau ou pour leur permettre d'avoir une visibilité sur les bassins versants à partir des terrasses, a boosté les équipes de lutte, ont noté les deux officiers.

Ils ont souhaité que la solidarité prenne de l'ampleur dans le volet préventif par les actions de nettoyage pour réduire le risque d'incendie.

Un appel a été lancé au mouvement associatif et aux autres organisations pour contribuer à l'instauration effective d'une culture préventive et, pourquoi pas, à la création d'un concours dans ce sens, à l'exemple de celui du village le plus propre.

Remerciant la population pour cette mobilisation, le commandant Bernaoui a déclaré en s'adressant aux citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou: "Restez vigilants et soyez solidaires comme vous l'êtes".