Algérie: Faid préside une réunion sur la modernisation du marché des valeurs du Trésor

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé lundi à Alger, une séance de travail regroupant les cadres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité (DGTC), consacrée à la plateforme des valeurs du Trésor, indique un communiqué du ministère.

Dans son allocution, M.Faid, a rappelé que "la modernisation du marché de la dette publique, à travers la mise en place d'infrastructures de marché conformes aux standards internationaux, revêt une importance capitale pour l'essor économique du pays".

Cela "permettra de positionner l'Algérie à l'avant-garde des technologies financières, en créant des conditions propices au développement d'un segment dynamique du marché financier", a ajouté le ministre, cité dans le communiqué.

En plus des avantages d'efficacité et d'efficience qu'elle apportera à l'ensemble des intervenants du marché (les opérateurs, les superviseurs ainsi que les intermédiaires), la modernisation du marché "contribuera sans aucun doute à la dynamisation du marché en favorisant la liquidité, la transparence et la sécurité des systèmes", selon le communiqué.

La plateforme actuelle d'émission et de négociation de la dette publique, "Plat TRESOR-X", en fonction depuis 2014, est un système qui permet la tenue et la gestion électronique des séances d'adjudications sur le marché primaire et la négociation sur le marché secondaire des valeurs de l'Etat.

Les intervenants sur la Plat TRESOR-X sont la DGTC en sa qualité d'émetteur et animateur du marché, les Spécialistes des valeurs du trésor (SVT) la Banque d'Algérie, la Bourse d'Alger et Algérie Clearing.

Les interventions sur la plateforme s'effectuent en temps réel pour l'adjudication ainsi que les négociations à la vente et achat des titres sur le marché secondaire.

La plateforme Plat TRESOR- X, a permis au Trésor public de mobiliser des montants significatifs sur le marché primaire et de faciliter les transactions sur le marché secondaire, selon le communiqué, précisant que les montants mobilisés et transigés sur cette plateforme témoignaient de son efficacité croissante, avec un total de 2.673,7 milliards DA mobilisés et 2 414,4 milliards DA transigés en 2023.

La nouvelle plateforme cible, dont les fonctionnalités ont été présentées lors de cette séance, vise à renforcer davantage l'interconnexion entre les différents intervenants du marché, à accélérer et sécuriser les opérations, et à fournir des outils d'analyse et de gestion avancés.

Elle permettra, également, de créer et d'actualiser automatiquement les décaissements prévisionnels, de calculer automatiquement tous les tableaux d'amortissement et d'enregistrer les tirages réels, les placements réels et les opérations du service de la dette.

Elle produira une grande variété d'états de sortie standard et personnalisés, notamment des états pour la validation, le contrôle et les bulletins statistiques, ce qui servira de référence pour effectuer une analyse du portefeuille de la dette pour l'élaboration des stratégies d'endettement.

Cette plateforme intégrale, conforme aux standards internationaux, sera capable d'évoluer avec le développement des marchés financiers nationaux, en intégrant de nouveaux instruments financiers et en répondant aux besoins futurs du marché.

Lors de son intervention, le ministre des Finances a souligné "l'importance de l'innovation pour moderniser le marché des valeurs du Trésor et pour améliorer son attractivité, notamment pour intégrer les segments non bancarisés".

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer le rôle de ce marché dans le financement du budget de l'Etat, en mobilisant davantage de ressources.

Aussi, il a appelé à explorer toutes les opportunités disponibles, à engager des réflexions visant à créer de nouveaux produits financiers et de nouveaux mécanismes d'incitation.

Faid a insister également sur l'importance de la vulgarisation des activités du marché des valeurs du Trésor et des mécanismes de financement du budget de l'Etat, afin de mieux informer les parties prenantes sur les enjeux et les opportunités liés à la modernisation du marché, selon le communiqué du ministère.