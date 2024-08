analyse

Au Cameroun, de violents affrontements entre les forces gouvernementales et les séparatistes des régions anglophones du pays ont débuté en 2017. Depuis lors, au moins 598 000 personnes ont dû quitter leur foyer et environ 2 millions ont eu besoin d'une aide humanitaire.

La crise anglophone résulte de la réponse répressive du gouvernement à des manifestations généralement pacifiques en 2016-2017. Les manifestants réclamaient la fin de la marginalisation de la minorité anglophone.

Depuis lors, l'armée camerounaise combat les forces séparatistes des deux régions anglophones du pays : Nord-Ouest et Sud-Ouest.

La marginalisation se poursuit, plus récemment dans la manière dont le gouvernement choisit l'emplacement des projets financés par la Chine. Leur répartition a été fortement biaisée en faveur de la partie francophone du pays, laissant la région anglophone sous-représentée dans la distribution de l'aide chinoise au Cameroun.

Je suis chercheur en relations internationales et je me concentre sur les relations Chine-Afrique et sur les implications sécuritaires des engagements chinois en Afrique. Dans une récente recherche cosignée, nous avons étudié les schémas géographiques des projets financés par la Chine au Cameroun.

Le Cameroun dépend des financements étrangers pour ses mégaprojets de développement. La Chine est sa principale source de financement. L'aide étrangère, sous forme de subventions financières et de prêts, peut aider les pays bénéficiaires à développer des infrastructures publiques telles que des barrages, des ports, des chemins de fer et de l'électricité. Cela peut soutenir le Programme 2030 pour le développement durable, adopté par les États membres des Nations unies en 2015.

La recherche a révélé que la quasi-totalité des 51 sites de projets étaient situés dans la région francophone. Il s'agit également de la région où est né le président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Seuls quatre (8 %) des projets étaient situés dans la région anglophone.

Pourtant, la région anglophone abrite au moins 20 % de la population du pays. De plus, elle a des besoins et un potentiel de développement similaires à ceux de la région francophone, comme le montre la Stratégie nationale de développement du pays.

Les Chinois se sont engagés à soutenir des projets de développement d'infrastructures pour réaliser la vision du Cameroun d'être un pays nouvellement industrialisé d'ici 2035.

Le constat d'un développement biaisé est important car le gouvernement de Yaoundé a eu tendance à réfuter les accusations de discrimination institutionnalisée dans le pays. Il a récemment qualifié les activistes anglophones de "terroristes qui ont exagéré les sentiments de frustration des anglophones".

La répartition inégale du financement chinois pour le développement a des implications pour les Objectifs de développement durable : 7, 10 et 16 qui traitent respectivement de l'accès à l'énergie, des inégalités économiques et de la paix.

Ces objectifs ont un lien direct avec les défis du Cameroun, y compris la crise anglophone.

Accès déséquilibré à l'énergie

L'objectif de développement durable n°7 est l'accès universel à une énergie durable et abordable. Cet objectif est important pour l'éclairage des maisons, des bureaux, des écoles, des hôpitaux et des rues, ainsi que pour l'alimentation des usines et des lieux de divertissement. En fin de compte, cela améliorera les conditions de vie de la population.

La Stratégie nationale de développement du Cameroun engage le gouvernement à construire et à réparer des barrages hydroélectriques dans tout le pays.

Notre étude a cependant révélé que tous les barrages hydroélectriques construits jusqu'à présent avec le soutien de la Chine se trouvent dans la région francophone.

Nous n'en avons trouvé aucun dans les régions anglophones du pays, alors que celles-ci connaissent une crise de l'électricité due au conflit armé.

Le gouvernement camerounais invoque souvent le manque de moyens financiers pour son incapacité à électrifier de nombreuses communautés à travers le pays et à construire un barrage dans la région anglophone.

Le Cameroun dispose d'un réseau de transport d'énergie qui distribue l'électricité à travers les régions. Mais nous avons constaté que les communautés proches des centrales électriques bénéficient d'un accès prioritaire au réseau de transmission. Les communautés plus éloignées sont donc confrontées à un approvisionnement insuffisant. Cette situation a entraîné une dépendance à l'égard des systèmes d'énergie solaire dans de nombreuses parties de la région anglophone.

Des rapports indiquent que le gouvernement a entamé des négociations avec Exim Bank China pour obtenir des fonds afin de construire le barrage hydroélectrique de Menchum dans la région anglophone.

En attendant, l'accès à une énergie hydroélectrique abordable reste inégal au Cameroun.

Inégalités économiques

L'objectif de développement durable n° 10 vise en partie à réduire les inégalités économiques. La façon dont les projets financés par la Chine sont répartis au Cameroun pourrait se traduire par davantage d'opportunités économiques pour la région francophone, au détriment de la région anglophone.

En quête d'opportunités économiques, les anglophones du Cameroun doivent souvent surmonter des obstacles géographiques et linguistiques ainsi qu'une bureaucratie pro-francophone.

Lors de mes observations et entretiens sur les sites des projets financés par la Chine dans la région francophone, j'ai constaté que la plupart des travailleurs et commerçants camerounais étaient francophones. C'était le cas du projet portuaire de Kribi et du projet d'autoroute Kribi-Lolabe.

Les quelques travailleurs anglophones avec lesquels je me suis entretenu ont fait état de difficultés telles que le financement des voyages de recrutement, la recherche d'un logement décent et l'intégration dans les communautés d'accueil.

Risque d'insécurité durable

Le Cameroun était historiquement un sanctuaire de paix en Afrique centrale. Depuis 2016, le pays a sombré dans l'agitation, avec des manifestations, des émeutes, la criminalité, la violence et la répression. Tout cela constitue un défi pour l'ODD 16.

Au coeur de ces troubles se trouve la crise anglophone. Elle trouve son origine dans la colonisation du pays, d'abord par l'Allemagne, avant sa partition par les gouvernements français et britannique.

Les anglophones du Cameroun sont minoritaires et s'estiment marginalisés par les francophones.

La résolution de la crise passe par l'égalité de traitement, l'égalité d'accès à l'État et l'égalité des chances pour les francophones et anglophones du Cameroun.

L'allocation de l'aide chinoise au développement au Cameroun marginalise les régions anglophones.

Alors que le Cameroun poursuit ses objectifs de développement avec l'aide de la Chine, les régions anglophones devraient être prioritaires dans l'attribution des projets. De cette manière, le Cameroun peut parvenir à une émergence industrielle tout en réduisant les divisions internes.

