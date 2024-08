Madagascar: Anjatiana Andrianoroarivo revisite Abba

Le pianiste Anjatiana Andrianoroarivo, accompagné de son groupe Quatuor & Squad, s'apprête à offrir une soirée musicale en revisitant les classiques d'Abba le 23 août au Grand Café de la Gare à Soarano, à partir de 19 heures. Le public pourra redécouvrir seize titres de ce groupe suédois des années 70.

Fidèle à son style unique, Quatuor & Squad, reconnu pour ses performances internationales mêlant violon et piano, propose une relecture audacieuse des mélodies d'Abba, en y ajoutant des arrangements jazz. "Nous avons choisi Abba pour l'intemporalité de ses titres, qui continue de toucher des générations entières grâce à des paroles universelles et des mélodies accrocheuses", explique Anjatiana Andrianoroarivo. « Notre sélection comprend des tubes emblématiques, réinterprétés avec une gamme de rythmes allant du slow aux tempos plus entraînants, offrant ainsi aux spectateurs un véritable voyage émotionnel.

Des classiques tels que Chiquitita, Andante Andante, Dancing Queen et bien d'autres seront au programme », ajoute le pianiste.

Depuis six ans, Anjatiana Andrianoroarivo est le pianiste titulaire du groupe Quatuor & Squad, et c'est lui qui a eu l'idée de ce projet, où le groupe se produira seul sur scène pendant deux heures, sans invités. Passionné de musique depuis l'âge de 4 ans, Anjatiana Andrianoroarivo a fait ses débuts professionnels à 20 ans, avec pour mission de transmettre des émotions profondes à travers ses compositions. Certifié de l'Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, il a déjà collaboré avec plusieurs artistes malgaches à l'international. Aujourd'hui, Anjatiana Andrianoroarivo est non seulement le pianiste, mais aussi l'arrangeur du Quatuor & Squad, toujours ouvert à de nouvelles collaborations.