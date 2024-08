Dakar — Le préfet du département de Keur Massar, Babacar Ndiaye et le directeur général par intérim de l'Agence de développement municipal (ADM) Baye Oumy Guèye, ont officiellement lancé mardi à Dakar, les études techniques détaillées pour le drainage des eaux pluviales du bassin versant du lac Rose, et des plans intercommunaux d'urbanisme (PCUI) des communes de Bambilor, de Jaxaay-Parcelles de Sangalkam et de Tivaouane Peulh-Niague, a constaté l'APS.

"Ces deux importantes études entrent dans le cadre de la stratégie de réduction des risques d'inondation du Gouvernement. Elles devront aboutir à des propositions d'aménagement cohérentes sur la base des orientations des documents de planification stratégique du Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) de Dakar et ses environs, horizon 2035", a dit le directeur général par intérim de l'Agence de développement municipal (ADM).

Baye Oumy Guèye intervenait lors de la cérémonie officielle de lancement des études détaillées pour le drainage des eaux pluviales du bassin versant du lac Rose et des plans intercommunaux d'urbanisme (PCUI), de drainage et de gestion des risques d'inondation des communes de Bambilor, de Jaxaay-Parcelles de Sangalkam et de Tivaouane Peulh-Niague.

"Ces études ciblées seront essentiellement axées dans le bassin versant du secteur du lac Rose et de leurs zones d'influence pour avoir une meilleure planification spatiale du développement des collectivités territoriales mais aussi préserver les écosystèmes naturels et les activités y afférentes, ainsi que les populations vivant dans les zones exposées aux risques d'inondation", a-t-il indiqué.

M. Guèye a expliqué que l'approche dite "bassin versant" a été privilégiée dans le cadre de ces études, pour s'assurer d'un traitement cohérent et holistique de la problématique des inondations dans cette zone périurbaine de Dakar.

Le directeur général par intérim de l'Agence de développement municipal (ADM), a précisé par ailleurs que ces études ont été financées, dans le cadre de la deuxième phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP II).

Babacar Ndiaye, préfet du département de Keur Massar, a salué de son côté, le démarrage des études techniques des plans intercommunaux d'urbanisme (PCUI), de drainage et de gestion des risques d'inondation des communes de Bambilor, de Jaxaay-Parcelles de Sangalkam et de Tivaouane Peulh-Niague.

Il a indiqué qu' elles interviennent dans un contexte marqué ces dernières années par une forte pression foncière, une croissance urbaine galopante et le développement de multiples activités économiques. "D'où, a-t-il insisté, la nécessité d'une intervention urgence et planifiée pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations et préserver durablement les infrastructures socioéconomiques".

Concernant les études techniques détaillées pour le drainage des eaux pluviales du bassin versant du lac Rose au titre de la composante 2 du PROGEP II, l'autorité administrative a précisé, qu'elles sont destinées à aller plus loin dans la résilience des communautés locales face aux inondations récurrentes.

Selon lui, "la réalisation d'infrastructures de drainage dans plusieurs localités identifiées du bassin versant du lac Rose encore dépourvues de réseaux de drainage des eaux pluviales va permettre d'aller plus loin dans la résilience des communautés face aux inondations récurrentes enregistrées depuis 2021".

La deuxième phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP II) a été mise en place en septembre 2020 par le Gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, à la suite des pluies diluviennes reçues dans la région de Dakar.