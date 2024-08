Congo-Kinshasa: Le pays se dote d'un département d'intelligence économique pour la surveillance de secteurs stratégiques

L'Agence nationale de renseignements (ANR) de la République démocratique du Congo s'est enrichie du Département d'intelligence économique et financière (DIEF), pour l'investigation et le suivi des renseignements économiques, financiers, numériques et technologiques. Ceux-ci sont présentés comme essentiels à la sûreté de l'État, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le DIEF aura également pour mission de contrôler la gestion de l'utilisation des deniers publics, renforçant la surveillance des secteurs stratégiques pour la nation.

Les crimes économiques ont un impact non seulement sur l'économie, mais aussi sur la sécurité nationale, explique un proche du président Félix Tshisekedi. Il souligne que la création du Département d'intelligence économique et financière (DIEF) au sein de l'ANR insufflera un souffle nouveau à cette institution clé.

Le champ d'action du DIEF couvre la surveillance des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les télécommunications, les nouvelles technologies de l'information et le cyberespace. Axé sur la protection de la sûreté de l'État, ce département sera également responsable de la surveillance et du contrôle des activités fiscales, parafiscales, bancaires et non bancaires. La surveillance de ceux-ci est parmi les grands défis du pays.

Depuis octobre 2022, le Groupe d'action financière (Gafi) a placé la RDC sur la liste des « juridictions sous surveillance renforcée ». Il a souligné la nécessité de faire de la confiscation des produits du crime une priorité politique.

Le DIEF jouera un rôle important aussi en surveillant les flux de capitaux, les transactions des institutions financières, ainsi que la gestion des ressources naturelles et d'autres produits stratégiques. Ces derniers mois, plusieurs acteurs économiques, soupçonnés d'implication dans des trafics illégaux d'or au Sud-Kivu, ont été arrêtés.

Ce nouveau département complète un dispositif existant, notamment la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref), placée sous l'autorité du ministre des Finances. Selon des sources sécuritaires, le DIEF bénéficiera du réseau d'agents de l'ANR disséminés à travers tout le pays.