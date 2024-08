Afrique de l'Ouest: Le cas Togo au coeur des échanges entre Me Apévon, Nana Akuffo-Addo et des membres du forum du DUA à Accra

Du 06 au 10 août 2024 s'est tenu à Accra, capitale du Ghana, le forum de Democrat Union of Africa (DUA), un regroupement de vingt (20) partis politiques africains d'obédience idéologique du Centre Droit et branche de l'Union Démocrate Internationale (IDU).

Parmi les partis politiques, composant cette organisation, figure le parti Forces Démocratiques pour la République (FDR) dirigé par Me Paul Dodji Apévon qui a participé à ce Forum, accompagné du Secrétaire National, Monsieur Binafame Kohan Kidékiyime. Les autres partis membres de DUA sont entre autres : le NPP du Ghana, le PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire, l'UNITA de l'Angola, l'Inkhata Freedom Party d'Afrique du Sud, Unity Party du Libéria, Chadema de la Tanzanie....

Le thème du Forum est : « Renforcer les institutions démocratiques pour la stabilité politique : élaborer la réponse de l'Afrique ». Durant les travaux, il y a eu plusieurs panels de discussions dont celui intitulé : « Pleins feux sur le Togo : se prémunir contre la confiscation du pouvoir et promouvoir des transitions pacifiques en Afrique ». Ce panel a été co-animé par Me Paul Dodji Apévon, Dr. Stefanie Brinkel, Représentante Résidente de la Konrad Adenauer Stiftung ( KAS) en Côte d'Ivoire et Directrice du Programme régional Dialogue politique en Afrique de l'Ouest, l'ambassadeur Bamba Youssoufou Joseph, secrétaire exécutif chargé des affaires extérieures au Parti Démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) et Monsieur Fana Norman Mkhonza, Secrétaire Général Adjoint de l'African Christian Democratic Party, parti d'opposition en Afrique du Sud.

Me Paul Dodji Apévon, à travers sa brillante communication, a décrit avec précision la situation politique singulière du Togo caractérisée par une parodie de démocratie et le règne d'un seul clan sur le pays depuis près de soixante (60) ans grâce à des farces électorales et la répression contre les opposants politiques et les populations éprises de l'alternance et du changement.

A cet égard, le Président national des FDR a fait un rappel historique de la lutte héroïque du peuple togolais pour l'instauration et le renforcement de la démocratie et les nombreuses pertes en vies humaines que cela a engendrées à cause de la répression par le pouvoir de tous les mouvements pacifiques de revendications politiques dans le pays. Il a également rappelé l'accession antidémocratique et dans le sang de Monsieur Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005 et qui, à quelques mois de la fin de son quatrième mandat, a fait changer en toute illégalité la Constitution du pays pour rester à vie au pouvoir.

En dehors des différents panels fort instructifs et enrichissants, le Forum a été marqué par des allocutions fortes, notamment celles de la Co-présidente de DUA, Madame Louisa Atta-Agueymang et de Dr. Mahamudu Bawumia, Vice-Président du Ghana et candidat du New Patriotic Parti (NPP) à l'élection présidentielle de décembre 2024.

La Co-présidente de DUA a prononcé son allocation en présence de Dr. Mahamudu Bawumia qui, accompagné d'une forte délégation composée de ministres, de députés et de nombreux responsables du parti au pouvoir, a fait le déplacement, le jeudi 08 août 2024, de Fiesta Royale Hôtel où se sont déroulés les travaux du Forum. C'est donc dans une salle comble, animée par la chorale de l'armée ghanéenne que Madame Louisa Atta-Agueymang a prononcé son discours qui a porté sur la situation de la démocratie en Afrique.

Dans son allocution, elle a rappelé les éléments fondamentaux de la démocratie que sont entre autres l'alternance au pouvoir, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, l'égalité des citoyens devant la loi, la bonne gouvernance et la reddition des comptes des gouvernants vis-à-vis des peuples qui sont les véritables détenteurs de la souveraineté. Ce sont tous ces éléments qui font de la démocratie le meilleur de tous les systèmes politiques que l'humanité a connus jusqu'alors. La démocratie, a-t-elle rappelé, est le système qui favorise le mieux la participation de tous les citoyens au développement d'un pays, créant ainsi les conditions propices au règne de la paix.

Par conséquent, la co-présidente de DUA a dénoncé avec force les actes visant à fragiliser la démocratie en Afrique. Ainsi, elle a exhorté vivement tous les partis membres de DUA à marquer clairement et sans ambages leur désapprobation par rapport aux actes de sabotage de la démocratie que sont les changements de Constitution à des fins de confiscation du pouvoir au mépris de la volonté du peuple souverain et la résurgence des coups d'Etats militaires. Les tripatouillages constitutionnels et les coups d'Etats, a-t-elle déclaré, créent l'instabilité politique, fragilisent la paix et hypothèquent dangereusement l'avenir de l'Afrique qui est déjà très en retard en matière de développement.

Parlant du Togo, Madame Louisa Atta-Agueyemang a exprimé son indignation par rapport au changement anticonstitutionnel de la Constitution qui illustre clairement le refus de la démocratie par le parti au pouvoir depuis plusieurs décennies. Le cas du Togo, selon Mme Louisa Atta-Agueymang doit interpeller tous les démocrates de par le monde afin d'aider le peuple togolais dans sa quête légitime de démocratie et de l'Etat de droit.

Pour sa part, Dr. Mahamudu Buwamia a félicité DUA pour la tenue de ce forum dans son pays et surtout pour le choix du thème en un moment où notre continent est confronté à de sérieuses difficultés sur la voie de la démocratie nécessaire à son développement perturbé par des tentatives antidémocratiques de conquête et de conservation du pouvoir. A cet effet, il a promis que le Ghana s'efforcera de jouer un rôle de pionner pour le renforcement de la démocratie en Afrique.

En marge des travaux de ce Forum, les participants se sont rendus à la Jubilee House, le siège de la Présidence ghanéenne où ils ont été reçus par le Président de la République, son excellence Nana Akufo-Addo.

Au cours de la brève allocution qu'il a prononcée devant ses visiteurs, le Président de la République ghanéenne a d'abord évoqué les problèmes auxquels fait face l'Afrique, problèmes que sont d'une part, la guerre en RDC et au Soudan, le terrorisme au Mozambique, en Somalie et en Afrique de l'ouest, notamment dans les pays du Sahel qui occasionne de nombreuses pertes en vie humaines et de nombreux dégâts matériels, et d'autre part, les coups d'Etats au Mali, au Burkina, au Niger et en Guinée qui ont fragilisé sérieusement la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Ensuite, il a parlé du processus démocratique dans son pays et surtout de la limitation du nombre de mandats. A cet effet, il a déclaré qu'il est convaincu, comme la majorité de ses concitoyens, que la démocratie est la meilleure voie à suivre pour accélérer le développement du Ghana et de toute l'Afrique et que la limitation du nombre de mandats présidentiels est un gage de stabilité et de paix.

C'est pour cela, a-t-il déclaré : « je n'ai pas cherché, à l'instar de mes illustres prédécesseurs, à modifier la Constitution pour m'octroyer un troisième mandat. Ainsi, en janvier 2025, je céderai avec joie et fierté la place à mon successeur qui sera élu en décembre prochain ». Pour le Président Nana Akufo-Addo, même si au Ghana, la démocratie est une réalité, il faut continuer par poser des actes visant à la renforcer.

Enfin, il rappelé que pour arriver à l'étape où il se trouve aujourd'hui, le Ghana a connu des moments très difficiles sur son parcours. Pour cela, il a exhorté les partis membres de DUA à continuer, chacun par se battre pour la démocratie en s'inspirant de l'histoire du Ghana qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.

Au cours de cette rencontre à Jubilee House, chaque délégation au forum a remis un cadeau symbolique au Président Akufo-Addo en signe de reconnaissance pour son soutien constant et inlassable à DUA, un geste fort pour le remercier également pour n'avoir pas été tenté comme certains de ses homologues de tripatouiller la Constitution, maintenant le Ghana sur la voie de la démocratie.