Sénégal: Me El Amath Thiam, président de justice sans frontière (jsf) - « JSF est né de la nécessité de combler l'ignorance et l'inculture des systèmes judiciaires »

Le mouvement de la société civile au Sénégal s'agrandi d'un nouveau membre. Il s'agit de « Justice Sans Frontière ». Consultant Spécialiste en Droit Pénal, Me El Amath THIAM qui a été porté à la présidence de cette nouvelle organisation nous livre dans cet entretien sur les missions de « Justice Sans Frontière ».

Qu'est-ce que « Justice Sans Frontière » et qu'est-ce qui justifie sa création ?

« Justice Sans Frontière » est un mouvement de la société civile fondé pour promouvoir les droits et devoirs des citoyens, en mettant particulièrement l'accent sur la justice sociale. Ce mouvement adopte une approche pédagogique centrée sur l'éducation juridique et judiciaire, comprenant plusieurs éléments clés : Sensibilisation et Éducation : « Justice Sans Frontière » (JSF) organise des ateliers, séminaires et conférences pour sensibiliser le public aux droits de l'homme et aux enjeux juridiques. L'objectif est de rendre le droit accessible et compréhensible pour tous, quel que soit le niveau d'éducation ou le contexte social des participants.

JSF est né de la nécessité de combler l'ignorance et l'inculture des systèmes judiciaires nationaux et internationaux, où les droits des individus peuvent être négligés ou violés sans recours adéquat. La création de « Justice Sans Frontière » est justifiée par le besoin de garantir que chaque individu, indépendamment de sa nationalité, de sa race ou de son statut socio-économique, ait accès à une justice équitable et impartiale dans les meilleurs délais. Le mouvement vise à répondre aux injustices systématiques, aux abus de pouvoir et aux violations des droits de l'homme qui persistent dans de nombreux pays.

Quelle est la mission de Justice Sans Frontière ?

La mission de « Justice Sans Frontière » comprend entre autres la Lutte contre l'Impunité et les longues détentions. JSF milite pour la justice et l'obligation de rendre des comptes, et s'attaque aux problématiques telles que la migration irrégulière, les violences faites aux femmes, aux enfants et aux personnes démunies, ainsi que la préservation de l'environnement et de l'eau.

Qui sont les membres Justice Sans Frontière ?

Le mouvement « Justice Sans Frontière » est composé de divers membres et entités qui collaborent pour promouvoir et garantir la justice, incluant : avocats et juristes notamment des spécialistes dans les droits de l'homme, le droit international, et le droit pénal, qui fournissent des conseils juridiques et représentent les victimes auprès des autorités.

Outre ces professionnels du droit, nous avons également des activistes et défenseurs des Droits de l'Homme, des Universitaires, Médecins, Journalistes et des experts en sciences sociales, politiques et juridiques, qui mènent des recherches pour soutenir les actions et les plaidoyers du mouvement.