Afrique: Réactions des athlètes malgaches après les Jeux olympiques de Paris 2024

Rosina Randafiarison

« Être olympienne, c'est déjà une grande victoire personnelle. Je suis satisfaite de ce que j'ai donné aux JO de Paris. Je me suis entraînée dur pour ne pas dire, je me suis tuée, pour arracher la qualification. »

Holy Antsa Rabejaona

« Pendant les courses, l'ambiance et le stress sont mes plus grands souvenirs. C'était un peu irréel, tu vis avec beaucoup de monde, des sportifs du monde entier. Au village, tout est lié au sport, il y a ceux qui se donnent à fond avec la bicyclette, la musculation. C'est vraiment dans mon domaine, j'ai bien adoré et surtout j'ai pris de l'expérience. Il y a aussi cette cohésion de nous les athlètes, cet esprit de camaraderie. »

Sidonie Fiadanatsoa

« Pour moi, cette année, j'ai pu réaliser mon rêve de disputer les Jeux Olympiques et d'intégrer la grande famille des olympiennes. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir olympienne, et je suis fière de mon parcours et d'avoir écrit la plus belle histoire de ma carrière sportive pour le moment. »

Laura Rasoanaivo-Razafy

« Aux JO de Paris, déjà c'est une grande fierté d'être une olympienne. Parmi mes meilleurs souvenirs, ce sont les spectateurs et l'ambiance dans la salle. Ce soutien nous pousse à donner le max et c'est une bonne pression. »

Jonathan Raharvel

« Participer aux JO, c'est déjà un grand souvenir car ce n'est pas tout le monde qui peut participer aux jeux. Et cela m'a réellement touché, le fait d'avoir concrétisé cet objectif personnel. »

Fabio Rakotoarimanana

« Je suis content de ma performance et d'avoir représenté à ce niveau-là Madagascar aujourd'hui. »

Rija Vatomanga Gardiner

« Fierté. C'est le mot qui puisse qualifier mon plus grand souvenir de ces JO. Certes, je suis un peu déçu de ma performance, mais j'ai pu concrétiser un rêve de gamin et surtout de représenter Madagascar, mon pays ».