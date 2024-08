Madagascar: Gouvernement américain - Lutte contre la corruption au pays

Le gouvernement américain réaffirme son engagement à lutter contre le trafic d'espèces sauvages et la corruption lors du deuxième Forum national de lutte contre le trafic d'espèces sauvages qui s'est tenu à Antananarivo les 13 et 14 août derniers. Le Forum a été organisé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans le cadre du projet américain de lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages (CCWT).

L'événement a réuni le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de la Justice, le Chargé d'Affaires de l'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores, les agences de lutte contre la corruption et d'autres acteurs clés pour discuter des réalisations et des questions clés telles que la protection des dénonciateurs environnementaux, les meilleures pratiques pour l'utilisation des données sur le trafic d'espèces sauvages et d'autres approches durables pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages et de ressources naturelles, et contre la corruption à Madagascar.