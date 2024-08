Madagascar: Théâtre moderne - Formation ouverte au public ce samedi à Andohalo

Un atelier de formation dédié au théâtre sera bientôt organisé dans la capitale. Cette formation à l'initiative de coach Lofty, formateur spécialisé dans le domaine du théâtre moderne et déjà aperçu dans des séries télévisées locales, se déroulera au Jardin d'Andohalo le samedi 17 août prochain.

Son objectif : redonner au théâtre malgache son prestige d'antan, d'autant plus qu'il s'agit d'un art à part entière qui a sa place dans la société malgache, étant une source d'éducation non négligeable.

L'atelier est ouvert à toutes personnes de toutes générations confondues, enfants, jeunes, adultes et même seniors ainsi que toutes les associations, qui sont intéressées par le théâtre, mais les curieux seront également les bienvenus. Il appelle également les acteurs de théâtre, anciens ou en pleine activité, à venir assister à ce regroupement qu'il espère déboucher sur de grands projets et plusieurs activités en faveur du développement du théâtre à Madagascar.

À part la formation proprement dite sur les jeux d'acteurs, les atouts et avantages que l'on peut obtenir du théâtre et les différents projets en lien avec le théâtre seront en effet évoqués durant ce moment. Il ne s'agira pas uniquement de former de futurs acteurs de théâtre mais également des metteurs en scène ou même des scénaristes.

La réunion qui durera entre une heure et demie et deux heures débutera à 9 heures ce samedi. Rendez-vous donc au Jardin d'Andohalo pour redorer le blason du théâtre moderne et se retrouver entre passionnés de théâtre.