Madagascar: Coopération sino-malgache - Des opportunités à saisir lors du prochain sommet Chine-Afrique

Le prochain Sommet du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), prévu en septembre à Pékin, s'annonce comme un moment clé pour la diplomatie africaine et les relations entre la Chine et le Continent. Ce rendez-vous, devenu incontournable pour les chefs d'État africains, marque une nouvelle étape dans l'approfondissement des liens entre les deux parties. La délégation malgache qui sera conduite par le président de la République participera à ce sommet. La rencontre s'inscrit dans un contexte international où les tensions géopolitiques sont de plus en plus marquées, rendant le dialogue et la coopération encore plus cruciaux.

Hier, lors d'une conférence organisée par l'ambassade chinoise à Madagascar, les enjeux de ce sommet de haut niveau ont été mis en lumière, particulièrement pour la région de l'Océan Indien et Madagascar. L'ambassadeur de Chine à Madagascar, Ji Ping, a souligné l'importance du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires internes des États, des principes qui guident la diplomatie chinoise sur la scène internationale. Il a également rappelé que la Chine est un partenaire stratégique de Madagascar, notamment dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation, l'économie, et la gouvernance. En effet, de nouvelles opportunités dans ces différents domaines peuvent s'ouvrir à l'issue de ce prochain sommet.

Le domaine de la gouvernance a d'ailleurs retenu une attention particulière lors de cette conférence. Des hauts fonctionnaires malgaches, issus de la Présidence de la République et de la Primature, ayant récemment participé à des visites d'échanges en Chine, ont partagé leurs observations sur les avancées technologiques chinoises en matière de gouvernance. Ils ont également évoqué les réformes mises en place par la Chine pour établir les bases d'une économie en forte croissance.

%

Ces échanges ont été suivis par l'intervention de Josielle Rafidy, directrice générale de l'Economic Development Board of Madagascar, qui a présenté les opportunités d'investissement offertes par Madagascar aux capitaux étrangers, notamment chinois. Elle a souligné que ce sommet pourrait ouvrir la voie à de nouvelles coopérations économiques, renforçant ainsi les relations entre Madagascar et la Chine.