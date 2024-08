Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 38,028 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 13 août 2024

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 13 août 2024, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) a connu une hausse de 38,028 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 9 220,907 milliards FCFA la veille à 9 258,930 milliards FCFA ce mardi 13 août 2024.

Celle du marché obligataire a quitté sa position stationnaire, en enregistrant une augmentation de 491 millions, à 10 444,671 milliards FCFA contre 10 444,180 milliards FCFA la veille.

Quant à la valeur des transactions, elle est redescendue au-dessous de la barre du milliard, passant de 1,103 milliard FCFA la veille à 874,200 millions FCFA ce 13 août 2024.

Une situation contrastée est notée au niveau des indices. L'indice BRVM composite a connu une hausse de 0,41% à 248,88 points contre 247,86 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une progression de 0,51% à 124,99 points contre 124,36 points précédemment.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige est en forte baisse de 1,00% à 111,44 points contre 112,56 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 965 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,14% à 605 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,46% à 6 275) et BOA Burkina Faso (plus 4,45% à 6 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 4 870 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,25% à 1 790 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,66% à 1 485 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 1,65% à 2 385 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,60% à 925 FCFA).