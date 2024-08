Un mois après celui sur le site de Mbour 4, livré le samedi 13 juillet dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu hier, mardi matin, 13 août 2024, le Rapport de la Commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du Domaine Public Maritime (DPM) dans la région de Dakar. C'est en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko, à qui le Pré-rapport a été remis depuis le lundi 15 juillet dernier.

Le Rapport de la Commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du Domaine Public Maritime (DPM) dans la région de Dakar est désormais entre les mains du président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu cette étude, qui «met en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes notamment en ce qui concerne les impacts environnementaux et socioéconomiques», en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko, informe le ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence de la République sénégalaise, Ousseynou Ly, à travers un communiqué.

Selon lui, le Chef de l'Etat a réaffirmé son engagement à procéder à une «rectification rigoureuse, sans acharnement mais avec fermeté, afin de restaurer l'orthodoxie et garantir un accès libre au Domaine Public Maritime pour tous». En attendant, le rapport «a également formulé des recommandations visant à renforcer le cadre législatif et institutionnel».

La Commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) dans la région de Dakar, a été instituée par arrêté n°006632 du 13 mai 2024. Elle avait déjà remis au Premier ministre, Ousmane Sonko, le lundi 15 juillet 2024, à la Primature, le Pré-rapport sanctionnant les deux mois de travaux de ladite commission.

C'était en présence du ministre, secrétaire général du gouvernement, président de ladite Commission, du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires ainsi que des membres de la commission. Lors de cette cérémonie, Ousmane Sonko, qui avait félicité la Commission pour la qualité du travail et l'engagement de ses membres, avait annoncé la transmission du Rapport final à «la Haute attention du président de la République» les jours à venir, à l'issue de son approbation par le Premier ministre.

Cette dernière séance intervenait 48H après la réception, par le Chef de l'Etat, du Rapport sur le site de Mbour 4 à Thiès. «J'ai reçu le Rapport sur le site de Mbour 4, ce matin (la matinée de samedi 13 juillet dernier, ndlr)... Vous trouvez normal que 9 personnes soient attributaires de 1104 parcelles sur le site de Mbour 4 ?», s'était offusqué le président Diomaye Faye lors d'une conférence de presse, dans le cadre de ses 100 jours au pouvoir, le samedi 13 juillet 2024, informant aussi qu'il allait recevoir prochainement le Rapport sur le littoral.

Lors de cet exercice d'échange avec les populations sénégalaises, via la presse nationale, après un peu plus de trois (3) mois de gouvernance, le président de la République, évoquant toujours les problèmes de gestion du foncier, notamment la situation sur le littoral (Domaine Public Maritime), les sites de la nouvelle ville de Thiès (Thiès Ville Neuve) et de Mbour 4 où il avait déjà ordonné l'arrêt de toutes activités depuis le début du mois de mai dernier, a dénoncé la prédation foncière à Thiès, où des «hectares ont été attribués à des gens qui n'étaient pas dans le besoin». Aussi a-t-il déploré le fait que 34 personnes se partagent 16.186 parcelles dans la nouvelle ville de Thiès (Thiès Ville Neuve), tout en promettant la reprise du lotissement et la réaffectation «équitablement» des parcelles aux populations.