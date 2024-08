Angola: Le projet de loi sur la division politico-administrative passe au vote global final

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) discute et procède ce mercredi au vote final global du projet de loi sur la nouvelle Division Politico-Administrative du pays, qui prévoit l'émergence de trois nouvelles provinces, qui s'ajouteront aux 18 existantes.

Il s'agit des provinces d'Icolo Bengo, qui résulteront de la division en deux régions de la capitale Luanda, Cassai-Zambeze (division Moxico) et Cuango, qui résulteront de la division de la province de Cuando Cubango.

Si la proposition est approuvée, le pays comptera 325 municipalités contre 164 actuellement.

La proposition de l'Exécutif, en discussion lors de la VIIIème séance plénière extraordinaire, vise à établir une nouvelle division politico-administrative du pays, pour l'adapter aux exigences de la croissance démographique, des infrastructures, de l'expansion des agglomérats de population et des limites géographiques des territoires.

Il répond également à la nécessité de réduire les asymétries régionales, de promouvoir le développement harmonieux du territoire national et la qualité de l'organisation et de la fourniture des services essentiels de base aux populations.

En ce qui concerne la division de Luanda, celle qui suscite le plus de discussions et qui a été présentée ultérieurement, le ministre d'État et chef de la Maison Civile de la Présidence de la République, Adão de Almeida, lors de la discussion dans la spécialité, a déclaré que la création d'une autre province est proposée pour permettre la création d'un autre centre politico-administratif, ce qui sera un élément essentiel pour attirer un autre pôle de développement.

Avec la configuration actuelle, Adão de Almeida a souligné qu'il n'y a qu'un seul centre d'attraction pour le développement, qui est le centre de Luanda, soulignant qu'avec la nouvelle vision, les conditions sont créées pour que la capitale ne compte plus environ 10 millions d'habitants.

Il a averti que la division politico-administrative ne résoudra pas tous les problèmes de la capitale, mais qu'elle permettra une approche différente, qu'il considère comme essentielle pour répondre aux préoccupations des citoyens.

Au cours de la même réunion, les députés discuteront et voteront les propositions de lois sur les bases du système national de formation professionnelle, sur la sécurité nationale et sur la proposition de modification de la loi organique de l'Assemblée nationale.

L'ordre du jour comprend également l'analyse et le vote des projets de résolutions sur des questions internationales, en mettant l'accent sur celles qui approuvent, pour l'adhésion de la République d'Angola, aux conventions 122, 155 et 1189, relatives à la politique d'emploi, de sécurité et de santé au travail et Travail de service domestique.