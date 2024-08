Angola: Ambassadeur du pays accrédité auprès du Royaume de Bahreïn

Luanda — Le diplomate angolais, Júlio Maiato, a présenté mardi, à Manama, ses lettres de créance au roi Hamad ben Isa Al Khalifa, qui l'accréditent comme ambassadeur de l'Angola non-résident auprès du Royaume de Bahreïn.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'Angop, lors de la cérémonie tenue au Palais Al Sakhir, Júlio Maiato a présenté les salutations du Président João Lourenço au souverain de Bahreïn.

A l'occasion, l'ambassadeur, résidant aux Emirats Arabes Unis (EAU), a réaffirmé la volonté de l'Angola de renforcer les liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, en mettant l'accent sur l'agro-industrie, les ressources pétrolières et minérales, la finance, les transports, la santé et la formation de cadres.

Il a également souligné la nécessité d'établir de nouveaux accords pour renforcer les liens, notamment dans le domaine des affaires.

L'Angola et Bahreïn ont établi des relations diplomatiques formelles, avec la signature, le 26 septembre 2013, au siège des Nations Unies à New York, de plusieurs instruments juridiques entre les ministères angolais des Relations Extérieures et les entreprises étrangères de ce pays arabe.

Outre le Royaume de Bahreïn, font également partie de la zone de couverture de l'ambassade de la République d'Angola à Abu Dhabi, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Afghanistan, le Pakistan, ainsi que l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), dont le siège est dans la capitale de l'émirat.

Bahreïn est un petit royaume insulaire du golfe Persique, avec des frontières maritimes avec l'Iran au nord-est, le Qatar à l'est et l'Arabie saoudite au sud-ouest.

Le pays est au centre des principales routes commerciales depuis l'Antiquité. Son économie est en croissance constante.

La production et le raffinage du pétrole de Bahreïn représentent environ 60 % des exportations, 70 % des revenus du gouvernement local et 11 % du PIB de Bahreïn.

Doté d'un réseau de transport et de communication développé, le pays accueille plusieurs entreprises multinationales faisant des affaires dans le golfe Persique.

Le Royaume de Bahreïn est membre des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, du Conseil de coopération du Golfe et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).