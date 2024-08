Tunisie: Expatriés - Montassar Talbi à la croisée des chemins

Entre Nantes, le Torino et Porto, en toute discrétion, la concurrence battrait son plein pour recruter l'axial de Lorient. Forcément, c'est imminent pour la tour de contrôle de Lorient, sur le départ après la rétrogradation de son équipe.

Quel point de chute pour le défenseur international Montassar Talbi ? Cette question lancinante revient souvent ces derniers temps, alors que Lorient, son club employeur, a été relégué en Ligue 2. Après deux saisons passées au FC Lorient donc, l'ancien axial de l'EST, Rizespor, Benevento et Rubin Kazan, va très probablement quitter le club morbihannais cet été, sachant qu'il a déjà obtenu son bon de sortie. Et alors qu'il, ne manque pas de sollicitations, le joueur de 26 ans n'est pas encore totalement fixé, quoique Nantes, le Torino et Porto gardent un oeil sur lui depuis le début du mercato estival.

Après avoir pris une toute autre dimension avec les Merlus, Talbi, patron de la défense de Lorient, n'attendra cependant pas encore longtemps qu'une offre intervienne. En effet, selon plusieurs livraisons de l'Hexagone, les propositions devraient bientôt affluer sur la table du board de Lorient, tout en prenant en compte le fait que le joueur privilégie le projet sportif au projet financier. Nul doute qu'avec les Canaris, voire les Turinois ou encore les Portugais, il sera forcément bien servi.

Hassan passe à Oviedo

Haissem Hassan, jeune ailier droit de 22 ans, vient de signer au profit du Real Oviedo un bail qui s'étale jusqu'en juin 2027. Antérieurement, l'attaquant tunisien à porté les casaques de Châteauroux, Villarreal et le Sporting Gijón.

Rayane Messi tout proche de Strasbourg

Rayane Messi, 17 ans et jeune prodige de Dijon, ne manque pas de prétendants ces derniers temps, alors que le club de Strasbourg a, semble-t-il, dégainé le premier, formulant une offre de 1.5 million d'euros pour racheter sa dernière année de contrat aspirant. En effet, ces derniers jours, le club bourguignon a intensifié les discussions avec son homologue alsacien pour tenir un accord sur un transfert assorti d'un pourcentage à la revente. Et à Strasbourg, l'engagement proposé serait de trois ans. Au final, Strasbourg prend de vitesse l'Olympique de Marseille, Nice et Lens qui avaient pourtant avancé sur le recrutement de Messi.

Alors qu'il évoluait en Nationale 3, il y a tout juste quelque temps, R.Messi, lancé dans le grand bain par Dijon, a vite fait de marquer son territoire, laissant parler sa vitesse et sa percussion détonante. Eligible pour endosser la casaque flanquée de l'Etoile et du Croissant, l'attaquant furtif de Dijon, né en France d'une mère tunisienne, est cependant sous les radars de la Fédération française qui ne voudrait pas manquer l'opportunité. La FTF, à son tour, aurait d'autres préoccupations que de focaliser sur le joueur mais qui sait ?

Valery annonce la couleur

Yan Valery annonce la couleur et promet en cette période de préparation estivale. En effet, pour son premier match de la saison avec sa nouvelle équipe Sheffield Wednesday, le Tunisien a reçu le prix d'homme du match contre Plymouth dans le cadre de la journée inaugurale de championship où son équipe s'est imposé (4-0). Par le passé, Valery a évolué à Southampton, Birmingham City et Angers.