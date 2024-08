Tunisie: EST / Mercato - Naïm Sliti relancé

Approché dans un premier temps, l'attaquant Naïm Sliti a été relancé après avoir résilié à l'amiable son contrat avec le club qatari Al-Ahli SC.

L'Espérance de Tunis continue de pister sur le marché des transferts et le mercato estival n'est pas encore clos du côté du Parc B. Selon des informations concordantes, un joueur en particulier intéresse ces jours-ci le président de l'EST et son entraîneur. C'est de Naïm Sliti dont il s'agit.

L'international et ailier gauche tunisien a été approché dans un premier temps, il y a quelques semaines de celà. Mais comme il était lié par un contrat avec le club qatari Al-Ahli SC qui court jusqu'au 30 juin 2025, les négociations n'ont pas trop avancé sur le plan financier. Sauf que depuis vendredi dernier, la donne a changé : le club qatari Al-Ahli SC a annoncé la résiliation à l'amiable du contrat de Sliti. Un transfert en joueur libre est donc envisageable à condition que Naïm Sliti ne lève pas la barre très haut et prenne en compte le projet sportif que peut lui offrir l'EST à 32 ans : la Champions League en perspective et une participation à la Coupe du monde des clubs en 2025. Ceci dit, le joueur étudie aussi des pistes dans le Golfe. Des échos l'annoncent sur les tablettes du club émirati Dibba Al-Hisn SC qui a déjà enrôlé deux joueurs tunisiens cet été : Oussama Haddadi et Haythem Jouini.

Offre financière alléchante au projet sportif : quel choix fera Naïm Sliti ?

Bouguerra sur les tablettes du Wydad

Oussema Bouguerra fait partie des 12 joueurs non retenus par Miguel Cardoso pour le stage de Tabarka. Alors qu'il était régulier la saison prochaine, tantôt titulaire, tantôt remplaçant, Bouguerra est sorti des plans de jeu de son entraîneur à l'intersaison et sa non-convocation pour le rassemblement du Tabarka s'interprète comme une mise à l'écart. Une sorte de bon de sortie. Aux dernières nouvelles, Oussema Bouguerra intéresse le Wydad Casablanca qui a émis une offre pour s'octroyer ses services, sauf que l'EST exige beaucoup plus pour libérer son ailier gauche. Entre l'offre émise par le Wydad et l'exigence de l'EST, on parle d'une différence de l'ordre de 240 mille dollars. Les négociations ne sont pas closes pour autant. Ghaith Ouahabi s'apprête aussi à quitter le Parc B. On lui attribue des offres émanant de l'Egypte et du Maroc. Quant à Bilel Sahli et Mohamed Ali Ben Hammouda, ils ont intérêt à trouver preneur au risque d'être prêtés à des clubs qui ne correspondent pas forcément à leurs profils.