Tunisie: Clôture de « Les Écrans de Hammamet» - La nouvelle vague du cinéma mobile récompensée

La manifestation cinématographique «Les Ecrans de Hammamet» a été clôturée au Centre culturel international de Hammamet (Ccih) avec la remise de cinq prix pour la compétition de courts métrages «Mobile Movie», tournés avec des smartphones.

Huit candidats ont présenté des oeuvres originales et divertissantes, offrant une diversité de regards et de thèmes allant du drame intime à la comédie sociale, autour des coulisses du Festival international de Hammamet, qui célèbre cette année ses soixante ans.

Le Grand Prix a été décerné à Karama Sayadi pour «Mon Double», où le danseur Farid se remémore sa grand-mère et ses rituels, alors qu'il se prépare dans sa loge pour sa performance au théâtre de plein air de Hammamet.

Imen Ghazouani a remporté le deuxième prix avec «Le Si Magique d'être», une immersion onirique sur la scène du Festival, où l'artiste interagit avec des personnages emblématiques à travers l'écran de son téléphone portable.

Le prix «Résidences artistiques», attribué par le syndicat indépendant des réalisateurs producteurs, a récompensé deux oeuvres : «Deadline» de Hazem Fnira, qui raconte la course contre la montre d'un candidat pour s'inscrire à un atelier de réalisation, et «Si Bastian» de Rayen Bedoui, une rencontre fantastique entre le gardien de Dar Sebastian et le fantôme du propriétaire, âgé de 821 ans. Le prix du public est allé à «À suivre» de Fares Laafif, qui dresse le portrait de Jamila, une employée administrative passionnée de théâtre. Hassen Ben Nasr (Sancho) a reçu le prix du jury pour sa contribution artistique à la direction photo des films participants.

%

Le jury, composé de la cinéaste Salma Baccar, de la scénariste Emna Najjar et de l'artiste visuelle Sahar El Echi, a évalué et sélectionné les films gagnants. Le concours «Mobile Movie», dirigé artistiquement par Ibrahim Letaief, a permis la production de huit courts métrages de 2 à 5 minutes, centrés sur les soixante ans du Théâtre de plein air de Hammamet et les coulisses de la 58e édition du Festival international. Les participants ont bénéficié d'un encadrement professionnel à travers des ateliers couvrant toutes les étapes de la réalisation. La première édition des «Ecrans de Hammamet», qui s'est déroulée du 5 au 11 août 2024 sur le thème «Célébration de l'Innovation et de la Créativité», a suivi la 58e édition du Festival international de Hammamet (5 juillet-3 août 2024). L'événement a proposé, outre le concours Mobile Movie, une exposition d'art vidéo, des panels de rencontres et des projections en plein air, offrant au public une semaine de cinéma sous les étoiles.