Cameroun: SCB Cameroun obtient la certification IFACI pour sa démarche d'audit interne

Une distinction qui vient conférer la crédibilité et la fiabilité d'une banque qui se positionne comme parmi les plus sures sur l'échiquier national. Et pour cause, La Société Camerounaise de Banque, SCB Cameroun a obtenu en Mai 2024, sa première certification délivrée par IFACI Certification (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes) pour ses activités d'audit interne.

De fait, La certification des activités de l'Audit Interne par IFACI Certification garantit le respect de 25 exigences générales déclinées en 100 exigences détaillés RPAI, et articulées autour de 5 piliers : positionnement des activités d'audit, pilotage, programme GRC (Gouvernance, Risque, Conformité), professionnalisme et processus d'audit.

Bien plus, IFACI Certification est « Fondé sur une démarche éprouvée et de haut niveau ». Aussi, l'institut « certifie que toutes les dispositions ont été mises en oeuvre, par SCB Cameroun, pour répondre aux exigences requises par le Référentiel Professionnel de l'Audit Interne (RPAI) - version 2020 - et respecter ainsi le Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'Audit Interne (CRIPP) du Global Institute of Internal Auditors ».

Pour M. Alexandre BEZIAUD, DG SCB Cameroun, « Cette reconnaissance internationale confirme l'engagement de SCB Cameroun à s'inscrire dans une stratégie d'amélioration continue. Elle récompense les efforts de la banque et renforce sa crédibilité vis-à-vis des différentes parties prenantes tant internes qu'externes ».

A propos de SCB Cameroun.

Filiale du Groupe Attijariwafa Bank, SCB Cameroun emploie un peu plus de 610 Collaborateurs au service de plus de 220 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 02 Centres d'Affaires et 02 banques privées) et 115 guichets automatiques.

Elle met à la disponibilité de ses clients Retail et Entreprises une offre diversifiée et variée, constituée de : - Packages ; - Crédits à la Consommation, Equipements et Immobiliers ; - Solutions digitales (E-Banknet) et monétiques ; - Financements des projets personnels et professionnels.

Acteur de référence et partenaire dans la réalisation des projets structurants du Cameroun, SCB Cameroun se tient aux côtés des communautés et de la société civile pour l'amélioration des conditions de vie et le développement de l'économie nationale.