Tunisie: Moncef Gennoud Quartet à El Jem - Aventureux, fluide et chaloupé

Le Moncef Genoud project était un moment d'exception, une transgression à la règle qui apporte plaisir et étonnement. Et le public était au rendez-vous, nombreux, attentif, réactif et passionné.

La soirée du samedi 10 août au majestueux Colisée d'El Jem est venu agrémenter la programmation du festival international de musique symphonique d'une pépite d'exception. Le Jazz entre le classique et l'oriental proposé par le pianiste Moncef Genoud revient en Tunisie avec un concert exceptionnel entouré d'un quartet inédit. Avec le Jazz c'est toujours un rendez-vous avec l'évasion et le voyage.

C'est une musique libre et affranchie qui prend appui sur ses fondamentaux et se teint des couleurs des territoires qu'elle foule. C'est le principe même d'une pratique qui surfe entre les structures des mélodies et les variations sur thème.

Genoud au piano, avec son quartet, a entraîné ce beau public à la rencontre de deux cultures en jetant un pont entre le jazz traditionnel et des ambiances orientales présentant ses nouvelles compositions ainsi que des standards de jazz réarrangés, le tout rehaussé d'un souffle oriental.

La soirée a commencé dans la subtilité des morceaux jazz de l'artiste «Out of the blue » et « Summertime »de l'album « Aqua » ainsi que «It's you », la chanson dont l'album porte le nom ; pour nous emmener par la suite avec des rythmes plus soutenus tels que « smell like teen spirit » de Nirvana et finir avec « le blues des résistants ».

L'ensemble est une symphonie sensorielle qui s'entremêle aux mélodies enchanteresses, orchestrées par le virtuose Moncef Genoud en quartet accompagné à la guitare basse par Timothy Verdesca, au saxophone Stephano Saccon et à la batterie Malek Lakhoua.

Dans ce cadre majestueux, ce pianiste exceptionnel a fait preuve à la fois d'une grande maturité et d'une soif ardente de nouvelles explorations musicales qui reflètent son propre parcours étrange et atypique. Ce quartet, qui sait très bien se donner la réplique, avancer en harmonie et jouer au contrepoint inventant un dialogue inspirant et inventif, a sublimé des compositions inédites et des standards connus avec des arrangements subtils, et s'est aventuré dans des pistes peu probables pour donner du peps pour une musique à jamais dans l'air du temps.