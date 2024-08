« Je suis venu ici dans ces champs car c'est la fête de la femme laborieuse, celle qui souffre et endure mais qui subit une grande injustice », souligne le Chef de l'Etat.

A l'occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne et du 68e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel, le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué hier une visite inopinée dans les localités d'El Abiadh, d'Aouled Akil et de Jelma, ainsi que dans une ferme agricole située dans la localité d'Echaraa relevant de la délégation d'Essabela (gouvernorat de Sidi Bouzid) et Bir Amama relevant de Bir Lhfay et l'entrée de la ville de Kairouan, où il a écouté les préoccupations des citoyens.

Au cours de cette visite, le Chef de l'Etat a rencontré un certain nombre de femmes travaillant dans le secteur agricole et pris connaissance de leurs revendications. « Je suis venu ici dans ces champs car c'est la fête de la femme laborieuse, celle qui souffre et endure mais qui subit une grande injustice », a souligné le chef de l'Etat. « Assez de souffrance pour les femmes rurales », a asséné Kaïs Saïed à ces femmes qui touchent 15 dinars par jour dont on soustrait cinq dinars pour le transport entassées à l'arrière d'un camion et qui travaillent de six heures du matin à 13h00.

« Les droits des femmes ne se mesurent pas par les dispositions prévues par la Constitution mais dans la société », a souligné le Chef de l'Etat. Il a également rencontré des agriculteurs dans la région et a écouté leurs doléances concernant l'approvisionnement en eau, en fourrage et la réhabilitation des pistes agricoles. Saïed a effectué, par la suite, une visite au centre-ville de Jelma au cours de laquelle il a auditionné plusieurs citoyens qui ont exprimé leurs préoccupations face aux questions de développement dans la région.

%

Le Président de la République a souligné que tous les services publics nécessaires seront fournis aux habitants de la région, assurant que l'avenir sera meilleur. Le Président de la République a souligné que le peuple tunisien mène aujourd'hui une guerre de libération nationale et qu'il en sortira vainqueur parce qu'il n'acceptera que la victoire sur les lobbies qui tentent de harceler les citoyens, hommes et femmes, dans tous les domaines de la vie.