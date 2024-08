Afrique: Nations unies - Antonio Guterres plaide pour un siège permanent du continent au Conseil de sécurité

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, a appelé à une réforme urgente du Conseil de sécurité, critiquant sa structure obsolète et le manque de représentation de l'Afrique qui, selon lui, porte atteinte à la crédibilité de l'organe et à sa légitimité mondiale.

Le chef de l'ONU a souligné que la composition du Conseil de sécurité reflétait l'équilibre des pouvoirs à la fin de la Seconde Guerre mondiale et n'avait pas su suivre le rythme d'un monde en mutation.

« En 1945, la plupart des pays africains d'aujourd'hui étaient encore sous domination coloniale et n'avaient pas voix au chapitre dans les affaires internationales », a déclaré António Guterres, lors d'un débat intitulé "Remédier à l'injustice historique et renforcer la représentation effective de l'Afrique au Conseil de sécurité ", organisé par la Sierra Leone qui préside le Conseil ce mois d'août. « Nous ne pouvons pas accepter que cet organe mondial de paix et de sécurité prééminent n'ait pas de voix permanente pour un continent de plus d'un milliard de personnes... ni que les points de vue de l'Afrique soient sous-estimés sur les questions de paix et de sécurité, tant sur le continent que dans le monde », a-t-il ajouté.

Corriger l'injustice

Le secrétaire général a souligné la nécessité de corriger cette injustice. « Pour garantir la pleine crédibilité et la légitimité de ce Conseil, il faut tenir compte des appels de longue date de l'Assemblée générale des Nations unies, de divers groupes géographiques - du Groupe arabe au Benelux, aux pays nordiques et à la Caricom- et de certains membres permanents de ce Conseil lui-même, pour corriger cette injustice », a-t-il déclaré.

Il a rappelé sa note d'orientation, le Nouvel agenda pour la paix, présentée en juillet. Un cadre est au coeur des négociations sur le Pacte de l'avenir, qui doit être adopté lors du sommet de l'avenir le mois prochain. « Le sommet offre une occasion cruciale de progresser sur ces questions et de contribuer à garantir que tous les pays puissent participer, de manière significative, aux structures de gouvernance mondiale sur un pied d'égalité », a expliqué António Guterres. « J'exhorte tous les États membres à y assister et à apporter leurs points de vue et leurs idées afin que les voix africaines soient entendues, que les initiatives africaines soient soutenues et que les besoins africains soient satisfaits », a-t-il dit.

Composition du Conseil de sécurité et le rôle clé de l'Afrique

Le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont 5 permanents dotés d'un droit de veto (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et dix sièges non permanents répartis par région. La répartition régionale comprend trois sièges pour l'Afrique, deux pour l'Asie-Pacifique, deux pour l'Amérique latine et les Caraïbes, deux pour l'Europe occidentale, et un pour l'Europe orientale.

Après le chef de l'ONU, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis, a souligné le rôle clé de l'Afrique dans la paix et la sécurité mondiales, soulignant davantage la nécessité des réformes. Il s'est inspiré de ses propres visites, citant des expériences notamment au Soudan du Sud, où il a rencontré des personnes déplacées et a été témoin du travail vital de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud.

Ces réunions reflètent le rôle important et croissant de l'Afrique dans la résolution des défis de sécurité mondiale, a-t-il soutenu. « Après des décennies de quête d'une voix plus forte au sein de l'organe le plus puissant des Nations unies, l'Afrique "ne peut plus attendre" », a estimé le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Il a insisté sur une demande de longue date pour que les pays africains obtiennent davantage de sièges au Conseil, y compris deux sièges permanents et potentiellement dotés d'un droit de veto.

« Le temps des demi-mesures et des progrès progressifs est révolu. L'Afrique doit être entendue et ses demandes de justice et d'équité doivent être satisfaites », a -t-il martelé, qualifiant son continent de « victime incontestable » d'une structure du Conseil de sécurité déséquilibrée, obsolète et non représentative.