Cameroun: Le commerce ambulant comme boulot de vacances

Le coût de la vie a augmenté au Cameroun et les dix membres de la famille de Cherube Stella, qui dépendent d'elle pour survivre, en subissent les conséquences.

Pour alléger son fardeau, elle envoie ses enfants adolescents dans les rues de Buea pour vendre des marchandises pendant les vacances d'été. Cherube Stella, qui vent des fruits soutient que ses enfants doivent aller colporter pour pouvoir subvenir aux "besoins domestiques" tels que les vêtements, la nourriture et les problèmes de santé, ajoutant que "Les choses sont très chères aujourd'hui dans notre pays".

Malgré ses efforts pour subvenir aux besoins de sa famille, Stella s'inquiète des risques encourus par ses enfants lorsqu'ils vendent dans la rue. Elle avoue, "Lorsqu'ils sortent, je prie Dieu de protéger mes enfants parce que l'extérieur est dangereux. Je les mets en garde. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera dehors. Nous le permettons et nous les mettons en garde: "Vous ne devriez pas sortir tard", martèle Stella.

Selon un rapport du Conseil danois pour les réfugiés datant de 2023, le chômage et la pauvreté poussent de nombreux parents camerounais à faire travailler leurs enfants. Le rapport souligne que les filles qui vendent des marchandises dans les quartiers sont particulièrement exposées à des dangers tels que le harcèlement sexuel et l'enlèvement.

En réponse, le gouvernement camerounais offre aux mères d'autres sources de revenus grâce à des programmes de formation professionnelle tels que l'informatique, la couture et la restauration. Eteki Stella Dopgima qui travaille au ministère de l'émancipation des femmes et de la famille soutient que "Le centre d'autonomisation des femmes est toujours là pour les autonomiser et les rendre économiquement viables afin qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants sans dépendre des revenus que certains de ces enfants peuvent leur apporter."

Certains parents envoient leurs enfants acquérir d'autres compétences plutôt que de se lancer dans des activités risquées. La Volcanic Warriors Sports and Recreational Academy propose des cours gratuits et payants d'informatique, de basketball et de musique, entre autres. Son fondateur, Ifose Emile Mbella est convaincu que "l'éducation ne se limite pas aux cours théoriques. L'éducation va de pair avec ce que nous appelons les activités périscolaires, comme nous pouvons les nommer, qui sont un outil vital pour la vie d'aujourd'hui".

Les autorités gouvernementales comme Stella Dopgima affirment que les initiatives apportant un soutien économique aux parents sont essentielles pour prévenir le travail des enfants. Elle a indiqué qu'elles proposent une formation à l'équipement industriel afin que les parents puissent conserver leur emploi et disposer d'un revenu stable.

Les programmes de formation gratuits financés par le gouvernement sont importants dans la subdivision de Buea. Plus de 70 femmes de cette région sont diplômées chaque année du programme d'autonomisation des femmes, dont beaucoup reçoivent des équipements et un capital de démarrage pour obtenir de meilleurs emplois.