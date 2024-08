Nigeria: Un Nigérian invente un drone pour détecter les maladies des cultures

Dans leur petit espace de travail à Kaduna, État du nord-ouest du Nigeria, Shamsuddeen Jibril, 24 ans, et son équipe créent des drones conçus pour détecter les maladies des cultures et pulvériser des insecticides.

Une enquête nationale sur l'agriculture réalisée en 2022 a montré que certains agriculteurs nigérians perdaient jusqu'à 80 % de leurs récoltes à cause des ravageurs et des maladies.

Jibril affirme que sa jeune entreprise, Vora Robotics, contribue à l'élaboration de pratiques agricoles plus efficaces."Nous utilisons des matériaux locaux disponibles pour le développer afin d'être rentables. C'est le drone local que nous avons fabriqué. Nous nous concentrons principalement sur l'agriculture. Il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter des solutions aux agriculteurs et les aider à détecter les maladies dans leurs exploitations", soutient Jibril.

Jibril explique que le drone prend des photos des cultures et les envoie à une application que lui et son équipe ont créée et qui analyse et fournit des résultats en quelques minutes.

Rien qu'en 2024, les producteurs de gingembre ont perdu plus de 7 millions de dollars de récoltes à cause de la maladie. Lawal Ibrahim Danbushiya, un agriculteur, dit que l'incapacité à détecter les maladies des cultures à un stade précoce les désavantage considérablement. "Si nous pouvons avoir un drone qui détecte les maladies des cultures, cela nous aiderait beaucoup. En tant qu'agriculteurs, nous ne connaissons pas vraiment les maladies au stade initial. Nous les connaissons mieux lorsqu'elles deviennent graves. Honnêtement, quand on voit comment cette machine vole et fonctionne, c'est une très bonne nouvelle pour nous", implore Danbushiya.

Les experts agricoles affirment que le gouvernement nigérian peut faire davantage pour promouvoir l'utilisation de la technologie dans le secteur agricole. L'un d'entre eux, Ezekiel Bulus Doka, estime qu'une technologie telle que le détecteur de maladies des cultures peut changer la donne dans la recherche de la sécurité alimentaire au Nigeria. Jibril et son équipe espèrent recevoir le soutien du gouvernement et du secteur privé pour étendre leur innovation à l'ensemble du pays.