Afrique: Le capitaine Ibrahim Traoré s'exprime sur l'inaction de l'UA sur le continent

« Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l’Union Africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces Etats pour qu’ils puissent retrouver la paix », a déclaré le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré le 10 aout dernier lors du lancement des activités de la journée internationale de la jeunesse au Burkina.

Celui qui aujourd’hui, est le porte étendard du Burkina Faso et compati pour le continent, avec l’allure et le charisme de l’ancien président feu Thomas Sankara, dénonce le silence de l’UA face aux crimes commis en Afrique.

En effet, le capitaine Ibrahim Traoré déplore les manquements de l’instance. Selon lui, l’UA qui a pour objectif de résoudre les conflits du continent, de promouvoir les droits de l’homme et la démocratie, d’améliorer les conditions de vie, n’est pas à jour sur l’exercice de ses fonctions.

Publier par la presse Présidentielle du Faso, via le réseau social Meta, le capitaine Traoré suggère de bannir trois vices qui sont nuisibles à l’évolution et à l’auto dépendance des Etat africains. Ces derniers sont « La lâcheté la traitrise et l’incompétence ».

Dans l’optique de sensibiliser l'Union Africaine face à la situation des pays en crise et en souffrance, comme c'est le cas du Congo Kinshasa avec Goma comme épicentre des pleurs et des violences, le président Ibrahim Traoré a envoyé un message aux autres dirigeants africains pour les encourager à assurer la sécurité et à promouvoir la paix dans les pays sous leur responsabilité.

%

A noter que l’Homme fort du Burkina a été inspiré par l'Ethiopie qui, après un conflit non soutenu par l'UA, s'est relevée de manière autonome, un acte courageux qui l’a influencé.

Par la même occasion, le chef de la transition a appelé la jeunesse Africaine à se mobiliser pour le patriotisme, l'union et l’intégrité. « L’union n’est pas juste un mot, l’union c’est un symbole, et nous jeune, nous devons apprendre de cette situation pour nous unir et faire de l’intégration une réalité », a-t-il exprimé.

Avec ces mots d'encouragement, le président Ibrahim Traoré motive la jeunesse africaine à défendre la cause du continent pour un avenir serein.