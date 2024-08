Botswana: Tebogo devient le premier champion olympique du Botswana en remportant le 200m

Letsile Tebogo remporte la première médaille d'or olympique du Botswana et de l'Afrique sur 200 mètres avec un temps record de 19,46 secondes.

L'Américain Kenny Bednarek remporte l'argent, tandis que Noah Lyles décroche le bronze dans la finale historique du 200 m des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les Zimbabwéens Tapiwanashe Makarawu et Makanakaishe Charamba entrent dans l'histoire en devenant les premiers sprinteurs zimbabwéens à participer à une finale olympique du 200 m et en terminant respectivement sixième et huitième.

Letsile Tebogo est entré dans l'histoire du Botswana et de l'Afrique aux Jeux olympiques de Paris 2024, jeudi, en remportant la première médaille d'or olympique pour son pays, tous sports confondus, et la première médaille d'or africaine sur 200 mètres.

Tebogo a remporté la victoire avec un record d'Afrique en 19,46 secondes, devenant ainsi le cinquième homme le plus rapide de l'histoire sur cette distance. Il a tenu tête à l'Américain Kenny Bednarek, qui a remporté l'argent avec un temps de 19,62 secondes, et au champion du 100 mètres Noah Lyles, qui a remporté le bronze en 19,70 secondes.

Erriyon Knighton, double médaillé mondial américain, a terminé quatrième en 19,99 secondes. Les Zimbabwéens Tapiwanashe Makarawu et Makanakaishe Charamba sont entrés dans l'histoire en devenant les deux premiers sprinteurs zimbabwéens à participer à une finale olympique sur 200 m, en terminant respectivement sixième et huitième. Ils ont été séparés par le Libérien Joseph Fahnbulleh, qui a terminé septième, et le Dominicain Alexander Ogando, qui a terminé cinquième.

Points clés à retenir

Cette victoire porte à cinq le nombre de médailles africaines aux Jeux olympiques de 2024 - le coureur marocain Sofiane Bakkali a remporté l'or dans le 3 000 m steeple masculin, les Kenyanes Beatrice Chebet et Faith Kipyegon ont respectivement remporté l'or et l'argent dans la course féminine de 5 000 m, et l'Ougandais Joshua Cheptegei a remporté l'or dans la course masculine de 10 000 m. Tebogo, qui a terminé sixième dans la finale du 100m, ajoute son or olympique aux deux médailles mondiales qu'il a remportées l'année dernière à Budapest - 100m d'argent et 200m de bronze. Son succès au niveau senior fait suite à un parcours impressionnant aux Championnats du monde U20, où il a remporté l'or sur 100 m et l'argent sur 200 m en 2021 et 2022. L'ascension de Tebogo continue de consolider sa place parmi les sprinters africains les plus prometteurs sur la scène mondiale.