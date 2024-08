Afrique: L'entreprise sud-africaine MTN achève la vente de son unité en Guinée-Bissau à Telecel

MTN Group vend MTN Guinea-Bissau à Telecel Group Mobile Limited, achevant ainsi la transformation stratégique de son portefeuille.

L'accent est mis sur une transition harmonieuse de la propriété, au bénéfice des parties prenantes et du secteur des télécommunications en Guinée-Bissau.

La vente est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques de MTN.

MTN Group, une société de télécommunications panafricaine, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu la vente de sa filiale d'Afrique de l'Ouest, Spacetel Guinea-Bissau S.A. (MTN Guinea-Bissau), à Telecel Group Mobile Limited, après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Cette vente s'inscrit dans l'objectif stratégique de MTN de rationaliser son portefeuille. La société a souligné son engagement à assurer une transition harmonieuse de la propriété, ce qui, selon elle, profitera à MTN Guinée-Bissau, à ses parties prenantes et à l'ensemble du secteur des télécommunications en Guinée-Bissau.

MTN se concentre désormais sur ses marchés les plus importants, tels que le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui ont contribué collectivement à plus de 18 % du chiffre d'affaires du groupe. MTN Ghana détient notamment une position dominante sur le marché, classée comme puissance de marché significative (SMP).

Points clés à retenir

En mars 2024, MTN a fait part de sa décision de se retirer de deux marchés d'Afrique occidentale et centrale (AOC) en vendant ses participations en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry à Telecel Group Mobile Limited. Cette décision fait suite à un accord de vente et d'achat finalisé en décembre 2023. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorientation stratégique de MTN, qui souhaite se concentrer sur des marchés régionaux plus rentables et plus vastes. La sortie a été motivée par des difficultés financières, en particulier pour MTN Guinée-Bissau, qui n'a pas respecté un prêt de 171 millions de rands (9,3 millions de dollars), ce qui a entraîné son insolvabilité en décembre 2023 après que son passif a dépassé son actif. MTN a accepté de vendre MTN Guinée-Bissau et MTN Guinée-Conakry pour un dollar par société, reflétant ainsi leurs difficultés financières.