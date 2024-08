Ile Maurice: 23 migrants illégaux arrêtés

Une vaste opération de police a conduit à l'arrestation de 23 travailleurs étrangers en situation irrégulière, lors d'une descente effectuée tôt hier matin à La Louise, Quatre-Bornes. L'opération, dirigée par le PS Lilloo et comprenant l'équipe de suivi du service des passeports composée des officiers Soorijbally, Valaydon, Bheeky, Bhawaneedeen, Lapierre, et la woman police constable Boolakee, a débuté à 4 heures et s'est achevée à 6 h 30.

Parmi les personnes arrêtées, on compte 13 hommes et dix femmes, originaires de Madagascar mais aussi de divers pays africains, notamment le Ghana, le Nigeria, le Liberia et le Cameroun.

Selon les autorités, environ 3 000 étrangers sont en situation illégale dans le pays, beaucoup d'entre eux travaillant dans des hôtels de l'ouest de l'île, comme ceux arrêtés à La Louise d'ailleurs. Ces deniers faisaient l'objet d'une surveillance depuis un certain temps avant l'intervention des forces de l'ordre.

Cette opération s'inscrit dans une série d'actions menées sous la supervision du directeur général du Passport and Immigration Office, Narendra Kumar Boodhram. Depuis le début de l'année, une quinzaine d'opérations similaires ont été déclenchées, conduisant à l'arrestation de 585 migrants illégaux.

De plus, hier toujours, deux Bangladais, un homme et une femme, ont été appréhendés. Ils étaient en train de cuisiner des dholl puri à Plaine-Verte au moment de leur arrestation. Les autorités réaffirment au passage leur détermination à poursuivre ces actions afin de réguler la situation des étrangers dans le pays et de veiller à ce que les lois sur l'immigration soient respectées.