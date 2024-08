Madagascar: Nomination de l'évêque d'Ambatondrazaka

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a nommé le Révérend Orthasie Marcellin Herivonjilalaina, jusqu'à présent Recteur du Grand Séminaire Philosophique de Toamasina, Évêque du Diocèse d'Ambatondrazaka.

Orthasie Marcellin Herivonjilalaina est né le 13 septembre 1979 à Morarano Chrome (Madagascar), dans le diocèse d'Ambatondrazaka. Après avoir étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint-Paul et la théologie au Séminaire archidiocésain de Reggio de Calabre, il a obtenu une licence en théologie à l'Institut théologique Pie XI et un master en bioéthique et sexologie à Messine.

Il a été ordonné prêtre le 21 janvier 2006 pour le diocèse d'Ambatondrazaka.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : Vicaire paroissial de Santa Maria Maddalena à Campo Calabro, Italie (2006-2008) ; Recteur du Petit Séminaire Saint-Pierre à Ambatondrazaka (2008-2009) ; Doctorat en Fondements et perspectives d'une culture de l'unité à l'Institut universitaire Sophia de Loppiano ; Vicaire paroissial de Sainte Marie Regina, à Matassino, et de Saint Miniato, à Montanino (2011-2015) ; professeur de théologie au Grand Séminaire Saint Jean Marie Vianney à Moramanga (2015-2021) ; depuis 2021, recteur et préfet des études au Grand Séminaire philosophique Saint François de Sales à Toamasina. (Agence Fides 14/8/2024)