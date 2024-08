Egypte: Le marché boursier égyptien et la monnaie égyptienne sont à l'origine de la crise mondiale

Le marché boursier et la monnaie égyptienne ont chuté en raison de la chute des actions mondiales, des tensions politiques et des inquiétudes financières.

Malgré les fluctuations du marché mondial et les risques géopolitiques, le marché frontalier égyptien fait preuve d'une relative résistance, selon Farouk Soussa, analyste chez Goldman Sachs.

Le marché boursier et la monnaie égyptienne ont chuté lundi, sous l'effet de la chute des actions mondiales, des tensions politiques régionales et des inquiétudes concernant les finances du gouvernement, selon des banquiers et des analystes.

Les investisseurs étrangers ont vendu des bons du Trésor en livres égyptiennes et ont converti le produit de la vente en dollars, à la recherche de refuges plus sûrs, ont rapporté les analystes et les banquiers. L'indicateur EGX30 de la bourse de référence a chuté de 2,33 % à 27 841, tandis que la livre égyptienne s'est affaiblie de 1 % à 49,20 pour un dollar.

"Les marchés mondiaux sont actuellement en train de reprendre des prix élevés sur la base de spéculations concernant des réductions de taux plus importantes que prévu de la part de la Fed et de l'augmentation des risques géopolitiques au Moyen-Orient, mais les marchés frontaliers comme l'Égypte montrent une résistance relative, bien qu'ils soient quelque peu affectés", a déclaré Farouk Soussa, de Goldman Sachs.

Points clés à retenir

Plus d'un milliard de dollars ont changé de mains sur le marché interbancaire des changes, les banques cherchant à fournir des dollars aux investisseurs cherchant à retirer des fonds de l'Égypte. Les étrangers avaient investi des milliards de dollars sur le marché du Trésor à la suite de la vente par l'Égypte des droits de développement de la région privilégiée de Ras El Hekma, sur la côte méditerranéenne, pour 35 milliards de dollars, en février, et de la signature d'un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international, en mars.