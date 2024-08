Afrique: Mpox - Africa CDC déclare une « urgence de santé publique » sur le continent

Pour assurer la santé et la sécurité de millions de personnes au continent, le Directeur Général du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) a déclaré lors d'une conférence de presse spéciale tenue le 13 août 2024, que l'épidémie de variole du singe, actuelle Mpox, est maintenant une urgence de santé publique et de sécurité continentale.

Selon lui, cette déclaration souligne l'urgence et la gravité de la situation, exigeant une action immédiate et coordonnée dans toute l'Afrique. « Nous mobilisons toutes les ressources disponibles, travaillons en étroite collaboration avec les États membres, renforçons les partenariats et intensifions les efforts pour contenir et atténuer l'impact de la variole », a-t-il ajouté.

Après la Covid 19 qui se voit moins fréquente, place à la variole simienne, avec une augmentation croissante jusque-là.

Selon Africa CDC, l'épidémie de 2023-2024 a battu son plein avec une augmentation de 160 % du nombre de cas en 2024 par rapport à l'année précédente. La même source révèle, un total de 38 465 cas et 1 456 décès qui ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022.

Lors de son allocution, le DG, M. Kaseya a précisé que « Ce n'est pas seulement un problème africain. La variole est une menace mondiale, une menace qui ne connaît ni frontière, ni race, ni croyance. C'est un virus qui exploite nos vulnérabilités, s'attaquant à nos points les plus faibles. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité que nous devons trouver notre plus grande force et démontrer que nous avons tous appris de la COVID en appliquant la solidarité. »

%

Par la même occasion, le Directeur Général a mis en avant son engagement et sa détermination afin de réduire le niveau de propagation et de limiter les dégâts traduit par l'épidémie. Il a ouvertement déclaré qu' « aujourd'hui, je m'engage auprès de vous à ce que le CDC Afrique mène ce combat avec toutes les ressources à notre disposition. En collaboration avec nos partenaires, nous déploierons des experts, renforcerons nos laboratoires et améliorerons les systèmes de surveillance nationaux et transfrontaliers. Nous travaillerons avec les gouvernements, les partenaires internationaux et les communautés locales pour garantir que chaque Africain, des villes animées aux villages les plus reculés, soit protégé. »

L'histoire de l'humanité et en particulier celle de l'Afrique, retiendra que la véritable adversité est un phénomène que l'on ne peut toucher.

Pour rappel Africa CDC est le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Il s'agit d'une agence spécialisée de l'Union africaine qui vise à renforcer les capacités des pays africains pour détecter, prévenir et répondre aux maladies et aux menaces pour la santé publique en Afrique.