Algérie: Bentaleb salue les acquis du développement réalisés dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj

Bordj Bou Arreridj — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Fayçal Bentaleb, a salué mardi les acquis réalisés sur le plan du développement local par la wilaya de Bordj Bou Arreridj les qualifiant de "modèle de la dynamique économique que connait le pays".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué que les décisions prises par les pouvoirs publics ont eu un impact sur toute la société et ont suscité une nouvelle dynamique économique au pays, soulignant que "la wilaya de Bordj Bou Arreridj constitue un modèle de cette dynamique en étant un des plus importants pôles économiques à l'échelle nationale avec un accroissement durant les sept derniers mois des recrutements de 27 % grâce aux efforts des entreprises économiques pour générer de la richesse et des emplois stables aux jeunes".

Il a également souligné que les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre d'une nouvelle approche économique visant à établir les bases d'un développement économique globale, booster l'investissement et le développement local montrent que "l'Algérie est sur la bonne voie conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

En marge de l'inauguration de l'Académie Condor dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya, le ministre a relevé que ce groupe spécialisé dans les industries électroniques et de l'électroménager est "un modèle de réussite" de l'entreprise économique qui investit dans la ressource humaine, source de toute évolution et progrès.

Présidant également la signature d'un protocole de partenariat et de coopération entre l'entreprise Géant electronics et l'antenne locale de l'emploi, M. Bentaleb a considéré que cet accord reflète la stratégie de l'entreprise en matière de développement et de création d'emplois nouveaux, estimant que cela "constitue un des indicateurs qui augurent de l'émergence d'entreprises algériennes compétitives sur les marchés internationaux".

Au début de sa visite, le ministre a suivi un exposé sur son secteur dans la wilaya avant de présider une opération de remise de certificats d'installation d'un nombre de demandeurs d'emploi dans plusieurs entreprises économiques ainsi que la cérémonie de signature d'un protocole de partenariat entre des entreprises économiques locales.