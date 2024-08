Egypte: La Journée Internationale de la Jeunesse 2024

La Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août. Elle attire l'attention de la communauté internationale sur les questions relatives à la jeunesse et célèbre le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société mondiale d'aujourd'hui.

À propos de la Journée internationale de la jeunesse

L'idée de la Journée internationale de la jeunesse a été proposée en 1991 par les jeunes réunis à Vienne, en Autriche, pour la première session du Forum mondial de la jeunesse du système des Nations unies. Le Forum a recommandé qu'une Journée internationale de la jeunesse soit proclamée, notamment à des fins de collecte de fonds et de promotion, pour soutenir le Fonds des Nations unies pour la jeunesse en partenariat avec les organisations de jeunesse.

En 1998, une résolution proclamant le 12 août comme Journée internationale de la jeunesse a été adoptée par la première session de la Conférence mondiale des ministres responsables de la jeunesse, accueillie par le gouvernement du Portugal en coopération avec les Nations unies (Lisbonne, 8-12 août 1998). Cette recommandation a ensuite été approuvée par la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale, dans sa résolution A/RES/54/120 intitulée "Politiques et programmes mobilisant les jeunes" (17 décembre 1999).

L'Assemblée a recommandé que des activités d'information du public soient organisées pour soutenir la Journée afin de mieux faire connaître le programme d'action mondial pour la jeunesse, adopté par l'Assemblée générale en 1996.

L'Égypte et la jeunesse

L'État égyptien accorde une grande importance au rôle des jeunes dans divers domaines du développement économique et social, en leur offrant de nouvelles possibilités d'emploi grâce à des projets nationaux gigantesques et à la mise en valeur des terres, et en leur fournissant des logements adaptés à leurs conditions économiques, grâce à des projets de logements sociaux qui couvrent la plupart des gouvernorats, ainsi qu'en s'efforçant de les préparer et de les motiver à participer aux tâches politiques, exécutives et administratives au sein de l'État égyptien.

Depuis que le président Abdel Fattah Al-Sissi a pris le pouvoir en 2014, il s'est rendu compte que les jeunes sont le pilier de l'État égyptien et la base de sa force, ainsi que sa voie vers le progrès et l'avancement. C'est pourquoi il a tenu à les soutenir par tous les moyens possibles. Le président a entamé un dialogue approfondi avec la jeunesse égyptienne en 2016 (l'Année de la jeunesse) afin de répondre à ses rêves et à ses problèmes. Ce dialogue se poursuit par le biais de conférences nationales efficaces et fructueuses.

Il a également demandé au gouvernement de mettre en oeuvre de petits et micro-projets et de développer des centres de jeunesse, en plus de lancer de nombreuses initiatives telles que l'initiative de soutien aux petites et moyennes entreprises, l'initiative "Votre idée, votre entreprise", l'initiative "Demandez au président", et d'autres initiatives qui s'inscrivent dans la vision du président de s'occuper de la jeunesse. En outre, les initiatives lancées par le gouvernement égyptien pour élever le niveau de l'enseignement universitaire et technique, et réhabiliter les jeunes à la recherche d'un emploi, contribuent à réduire le taux de chômage et à leur permettre de participer positivement à la réalisation des objectifs du développement durable. Au niveau politique, l'État cherche à impliquer les jeunes et à les encourager à s'engager dans le travail politique.

L'État égyptien a annoncé la première conférence de la jeunesse qui s'est tenue en 2016 à Charm el-Cheikh, où les jeunes ont rencontré les représentants des institutions de l'État sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi, qui a tenu à assister à toutes les sessions et à participer fortement aux discussions et aux événements. À cette occasion, les jeunes ont réalisé qu'il existait un langage de compréhension et de coopération, et non un langage de marginalisation entre eux et les institutions de l'État. Ceci a ouvert la voie à la présence des jeunes dans l'arène et dans le défi auquel l'État égyptien est confronté, à savoir la construction et la modernisation. Depuis le lancement de cette conférence, les activités des conférences de la jeunesse ne se sont pas arrêtées, mais se sont plutôt développées et élargies.

Ces nouvelles plateformes de communication avec les jeunes, y compris la Conférence de la jeunesse et le Forum mondial de la jeunesse représentent collectivement une bonne opportunité de communication pour expliquer les visions futures et échanger des informations. Elles démontrent également la cohésion de l'État et sa capacité à discuter de nombreux dossiers de manière franche et transparente.

Au cours de ces conférences, de nombreuses visions et idées ont été présentées en toute liberté en présence des organes exécutifs, y compris les ministres et les gouverneurs, dirigés par le président Abdel Fattah Al-Sissi, et des recommandations ont été émises auxquelles il a été immédiatement répondu, y compris l'annonce de la création de l'Académie nationale pour la formation et la réhabilitation des jeunes par le décret présidentiel 434 de 2017.

Les domaines de l'autonomisation des jeunes sont divers, dans l'éducation, la culture, la politique, la formation et le renforcement des capacités, l'emploi, la santé et l'intégration sociale. L'État égyptien attache une grande importance à la jeunesse dans le cadre de la dimension sociale de ses politiques de développement, qui souligne l'importance du rôle des jeunes dans la société et la nécessité de leur participation dans tous les domaines du développement global dont l'Égypte est témoin.