Madagascar: Jeunes et adolescents - Leur nombre aura doublé d'ici à 2025

Madagascar a une population jeune qui ne constitue pas, pour le moment, une force salvatrice.

Plus de 60% de la population est jeune, et plus de 14 millions de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Une triste réalité qui peine à être changée, compte tenu du contexte qui prévaut actuellement dans le pays. Les données relatives à la situation des jeunes malgaches font, en effet, savoir que la situation de pauvreté touche surtout les zones rurales et suburbaines « où les jeunes souffrent d'un manque d'éducation de qualité et sont exposés à un niveau élevé de chômage et de sous-emploi ». Aussi, « 83,8 % des jeunes "occuperaient" un emploi vulnérable, sont en situation de NEET ou sont des travailleurs familiaux non rémunérés ».

Si les faits sont là, une autre vérité compte également : investir dans la jeunesse constitue une clé de voûte pour le développement tant prôné de Madagascar. Si des efforts sont observés afin de changer la donne, le faible budget accordé à la jeunesse constitue encore un obstacle pour le plein épanouissement des jeunes malgaches.

Obstacles.

Les jeunes malgaches font toutefois face à de nombreux défis. Ce qui pourrait compromettre leur futur et par ricochet, le développement de la Grande île. Les défis en question vont d'un accès limité aux services sociaux répondant à leurs besoins, de la faiblesse du système éducatif avec un fort taux d'abandon précoce, au manque de données évidentes relatives aux jeunes et adolescents en passant par la faiblesse ou l'insuffisance des lois ou cadres légaux protégeant les droits des adolescents des pratiques traditionnelles préjudiciables aux jeunes adolescentes (les grossesses précoces, la violence faite aux femmes).

La faible exposition des jeunes aux canaux d'information et la faible participation des jeunes au processus décisionnel font également partie des défis qui se dressent devant l'épanouissement des jeunes malgaches.