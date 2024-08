Madagascar: Padel - Orange MPPT mixte - Corentin et Fitia, sur la plus haute marche

Le circuit Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) a connu un nouveau succès ce week-end avec l'Orange MPPT 100 mixte, qui s'est tenu à Soavina Atmosphère.

Douze équipes ont disputé ce tournoi de haut niveau, et c'est la paire composée de Corentin Haëner et Fitia Robinson qui a décroché la victoire. Dans une finale palpitante, Corentin et Fitia ont dominé Marin Fontaine et Miarana Robinson en deux sets, s'imposant 6/1 et 6/4. En demi-finale, l'équipe championne a battu Toavina Ratsimandresy et Sariaka Radilofe avec un score de 2/6, 6/4, 10/6, après un match serré.

De leur côté, Marin et Miarana ont éliminé Tokiana Ratsimandresy et Fitia Rakotondramboa avec un score de 6/1, 4/6, 10/7. La petite finale a également offert son lot de suspense et de haute intensité. Tokiana Ratsimandresy et Fitia Rakotondramboa ont remporté la troisième place face à Toavina Ratsimandresy et Sariaka Radilofe.

« L'ambiance a été au rendez-vous, ainsi que le niveau. Je pense même que c'était le tournoi mixte le plus relevé qu'on ait eu depuis le début de MPPT parce que tous les cadors étaient là, sauf quelques-uns. Malgré la période de vacances scolaires et l'absence de quelques grands noms, le tournoi a été un franc succès, en grande partie grâce à l'accueil impeccable de Soavina et le soutien de nos partenaires Orange et XXL », exprime Gary Ah-Waye, co-gérant du circuit.