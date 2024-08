Madagascar: Association Titanium - Clôture du programme « héritage »

L'association Titanium Madagascar organisera en septembre une cérémonie pour marquer la clôture du programme « héritage » et l'ouverture des inscriptions pour les nouveaux bénéficiaires en 2025. Ce sera également l'occasion de remercier les partenaires et les participants par une remise de prix.

L'association Titanium Madagascar, une organisation à but non lucratif, a été fondée dans le but de développer une génération engagée et épanouie sur le territoire malgache. C'est dans ce sens qu'elle a mis en place le programme « héritage », qui s'achèvera en septembre. Ce programme compte 50 étudiants bénéficiaires sélectionnés parmi 300 inscrits, pour participer aux activités organisées par l'association avec un accès libre. Ils proviennent de diverses universités de niveau Licence et plus. Concernant les réalisations de l'association, plus de 2 000 jeunes plants ont été mis en terre.

Les visites organisées dans les centres d'orphelinat ont favorisé une vision plus inclusive pour les étudiants, leur permettant de s'engager auprès de populations vulnérables. Les ateliers professionnels ont permis à plus de 200 étudiants d'améliorer leurs compétences et de bénéficier d'un accompagnement individuel de la part de professionnels des ressources humaines. « Le bilan est satisfaisant et nos activités ont eu des impacts positifs sur les jeunes. Nous avons pu accomplir nos missions grâce à notre partenaire, le groupe Viseo », se félicite Koloina Rakotovao, présidente et fondatrice de l'association Titanium Madagascar.

Activités.

Elle a pour mission de responsabiliser les jeunes universitaires par des initiatives éducatives axées sur l'environnement, la responsabilité sociale et le leadership. Elle offre également des opportunités pour développer l'épanouissement personnel et professionnel des jeunes universitaires via des activités ludiques telles que la journée écologique et reboisement, journée citoyenne et solidaire, séminaires et ateliers de développement professionnel.

A noter que les étudiants à partir de la troisième année de Licence sont les cibles de l'association. La cérémonie de clôture du programme « héritage » est prévue en septembre mais le registre d'inscription pour la session 2025 est déjà ouverte. « Il n'y a pas d'échec ou de problèmes. Il n'y a que de l'apprentissage et des solutions », selon Zara Jinah Sandra, Directrice Marketing du groupe Viseo.