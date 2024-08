Madagascar: Dr Fabrice Lollia - La psychologie sportive au service des entreprises

Considérée naturellement comme domaine réservé des athlètes, la psychologie sportive est devenue un instrument pouvant concourir au développement des entreprises.

C'est ce que défend le Dr Fabrice Lollia, grand spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Actuel directeur de la sûreté dans une multinationale opérant à Madagascar, il a effectué des recherches sur la psychologie sportive pour l'appliquer au monde du management.

Transformables.

« La psychologie sportive révolutionne le monde des affaires, actuellement en pleine mutation, où l'excellence et l'innovation sont plus que jamais au coeur des stratégies de réussite des entreprises », explique-t-il. Il ajoute que « les études scientifiques montrent désormais que les principes qui mènent les sportifs à la victoire sont également transposables avec succès dans les sphères professionnelles ».

En somme, des aptitudes telles que la capacité de rester concentré sous pression, de gérer efficacement les émotions et de maintenir la motivation face aux défis ne sont plus perçues comme l'apanage des seuls sportifs. Elles sont désormais reconnues comme essentielles pour les leaders d'aujourd'hui, qui doivent naviguer dans des environnements toujours plus compétitifs et incertains.

Le Dr Fabrice Lollia évoque le concept de « corporate athlete« , illustrant comment les techniques de psychologie sportive peuvent être bénéfiques pour les cadres d'entreprise. « Aujourd'hui, les cadres comme les sportifs doivent performer sous pression, gérer le stress et maintenir une endurance mentale et physique au sommet », soutient-il.

Préparation mentale.

Le Dr Fabrice Lollia fait également le rapprochement entre la préparation mentale des athlètes et la gestion du temps par les dirigeants d'entreprises. « En sport, la préparation mentale est cruciale pour la performance. Les athlètes développent des forces psychologiques et des stratégies d'adaptation pour exceller sous pression. De manière similaire, les dirigeants peuvent adopter ces approches pour surmonter les obstacles et les défis du monde des affaires, utilisant des techniques telles que la visualisation, la gestion du stress, et la concentration. Pour les leaders d'entreprise, cela se traduit par la gestion de leur temps, de leur énergie et de leur attention, tout en acceptant que certains facteurs externes échappent à leur contrôle.

Par ailleurs, si les athlètes de haut niveau doivent envisager leur développement sur le long terme, intégrant des périodes de récupération, d'entraînement intensif et de compétition, tout en maintenant un focus constant sur l'amélioration continue, les dirigeants d'entreprise, pour leur part, doivent naviguer dans des environnements souvent imprévisibles et stressants. Bref, la résilience, dans ce contexte, va au-delà de la simple capacité à rebondir après un échec. Elle implique une croissance continue à travers les épreuves, l'apprentissage actif tiré des expériences, et la capacité à transformer les défis en opportunités ».

Pour un dirigeant, « développer une telle résilience peut signifier réviser régulièrement les stratégies d'entreprise pour s'adapter à un marché changeant, tout en restant fidèle à une vision à long terme qui guide toutes les décisions stratégiques », conclut le Dr Fabrice Lollia.