Botswana: La société botswanaise Sefalana déclare un dividende record après une hausse de 10 % de ses bénéfices

Sefalana déclare un dividende record de 65 thebe pour l'ensemble de l'année, malgré les difficultés, et fait état d'une augmentation de 10 % des bénéfices avant impôts, qui atteignent 443 millions de pesos.

Le groupe majoritairement détenu par des citoyens réalise un chiffre d'affaires impressionnant de 9,7 milliards de pesos, malgré les pressions sur les marges et la concurrence sur le marché.

La résistance de Sefalana témoigne d'une croissance malgré des défis tels que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une concurrence accrue.

Sefalana, l'un des principaux groupes de vente au détail, de vente en gros et de fabrication, a déclaré son dividende annuel le plus élevé à ce jour, soit 65 thebe, reflétant une performance solide en dépit de divers défis.

Au cours de son dernier exercice financier, le groupe a enregistré des bénéfices avant impôts de 443 millions de pesos (33 millions de dollars), soit une augmentation de 10 %. Cette croissance a été réalisée malgré les pressions exercées sur les marges, la concurrence accrue et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement.

L'entreprise détenue majoritairement par des citoyens, qui a démarré avec seulement six magasins et un moulin à maïs en 1974, a enregistré un chiffre d'affaires de 9,7 milliards de pesos. Cependant, le groupe a subi des pressions sur les marges, en particulier dans ses divisions de vente en gros et au détail, ce qui souligne les conditions de marché difficiles auxquelles il est confronté.

%

Points clés à retenir

Les activités de vente au détail et en gros au Botswana, en Zambie, en Namibie et au Lesotho ont été soutenues au cours de la période, et Sefalana a élargi son empreinte en ajoutant de nouveaux magasins. Les directeurs de la société ont souligné leur engagement à explorer d'autres opportunités d'expansion afin de maintenir une croissance constante.

Plusieurs nouveaux projets sont en cours de réalisation afin de soutenir un flux de bénéfices élargi, durable et à long terme. Reflétant ses solides performances, Sefalana a déclaré le dividende le plus élevé de son histoire.