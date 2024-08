Congo-Kinshasa: Genre - L'Acofepe félicite l'ACP pour des progrès accomplis

À l'occasion des 64 ans d'existence de l'Agence congolaise de presse (ACP), l'Association congolaise des femmes de la presse écrite (Acofepe), à travers sa présidente, Grâce Ngyke, vient d'adresser ses félicitations à son directeur général, Bienvenu Bakumanya, qui a fait de la promotion des femmes son leitmotiv.

"L'Acofepe tient à exprimer sa reconnaissance pour les progrès significatifs réalisés par cette institution médiatique emblématique, particulièrement en matière de leadership féminin", peut-on lire dans le communiqué signé par Grâce Ngyke. L'Acofepe, poursuit-elle, félicite chaleureusement l'actuel directeur général de l'ACP, Bienvenu Bakumanya, pour son engagement exemplaire en faveur de l'égalité des sexes et de la promotion des femmes dans le secteur des médias.

A en croire la présidente de l'Acofepe, c'est sous la direction de l'actuel directeur général que l'ACP a franchi une étape majeure en mettant en place un cabinet de conseil spécialisé en matière de genre. "Cette initiative a permis de garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de l'agence, contribuant ainsi à un environnement professionnel plus inclusif et équitable", reconnaît-elle.

Pour manifester sa détermination dans la reconnaissance des compétences des femmes au sein de son agence, Bienvenu Bakumanya a récemment nommé des femmes journalistes aux postes de rédactrices en cheffes et de secrétaires au sein de l'ACP.

Selon Grâce Ngyke, ces décisions audacieuses sont en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme champion de la masculinité positive.

L'appel de l'Acofepe aux minsitres de la Communication et du Genre

Face aux avancées encourageantes, l'Acofepe invite le ministre de la Communication et des Médias ainsi que celle du Genre, Famille et Enfant à soutenir activement le leadership féminin dans les médias congolais afin de briser les stéréotypes liés au genre. "Nous les appelons à offrir aux femmes journalistes des opportunités équivalentes à celles de leurs collègues masculins, afin de renforcer davantage la parité et l'inclusivité dans le paysage médiatique national", dit-elle.

Par ailleurs, l'Acopepe réitère son engagement à oeuvrer pour la promotion et la défense des droits des femmes journalistes en République démocratique du Congo et à soutenir toutes les initiatives qui favorisent leur épanouissement professionnel.