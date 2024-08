Angola: La nouvelle loi sur la sécurité nationale est plus complète

Luanda — La nouvelle Loi sur la Sécurité Nationale, approuvée mercredi par le Parlement, est plus complète et réglemente des questions telles que la cyber-sécurité, la sécurité spatiale et d'autres qui constituent des risques et des menaces territoriales.

La loi, selon le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, Francisco Pereira Furtado, tient compte de la situation internationale actuelle.

Il a cité comme exemple ce qui se passe en Afrique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la situation au Moyen-Orient, qui attirent l'attention sur la nécessité d'assurer une sécurité totale et pas seulement une sécurité territoriale au pays.

Il a souligné que le diplôme ne couvre pas seulement la sécurité de l'État, mais apporte une notion large du concept, comme la sécurité humaine, alimentaire et environnementale, ainsi que la capacité de l'homme à vivre dans la liberté, la paix, la tranquillité et à réaliser un développement durable du pays.

Le texte, composé de six chapitres, un nombre égal de sections et 46 articles, est applicable à tout l'espace sur lequel l'État angolais exerce sa souveraineté et sa juridiction, ainsi qu'aux secteurs, institutions, organismes et services qui composent le système de sécurité nationale, ainsi que les citoyens en général.

La sécurité nationale vise à garantir, de manière permanente, l'indépendance et la souveraineté nationales, la défense, l'intégrité territoriale, l'État de droit démocratique, la sécurité des populations, de leurs biens, ainsi que la protection du patrimoine national, le maintien de la paix et du bien-être, dans des conditions qui correspondent aux objectifs et à l'intérêt national.

La biosécurité, la protection de l'environnement, la promotion d'un développement économique et social durable, la paix, la sécurité et la stabilité internationale font également partie de ses objectifs.

Dans sa déclaration de vote, le MPLA dit avoir voté pour parce qu'il comprend que le diplôme intègre des mesures « robustes et cohérentes » pour prévenir et combattre les menaces à la sécurité nationale telles que le terrorisme, l'espionnage et le sabotage.

Par la voix du député Pedro Neto, le parti majoritaire affirme que la loi préconise la création de mécanismes efficaces pour répondre à ces menaces et est essentielle pour préserver la stabilité sociale, très demandée, mais pas toujours défendue.

Il a indiqué que les scénarios internationaux complexes caractérisés par des phénomènes de haute tension en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans la région subsaharienne de l'Afrique, exigent de l'État une plus grande attention, une capacité de réponse multidimensionnelle et multilatérale rapide et efficace.

L'UNITA a expliqué qu'elle s'est abstenue parce qu'elle estime que des zones grises persistent dans la loi approuvée et recommande à l'Assemblée nationale de réglementer d'urgence la supervision, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier des secteurs et services de renseignement.