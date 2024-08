Angola: Le secteur des transports perçoit 1,3 milliard de dollars en obligations d'investissement

Luanda — Le secteur des transports a perçu 380 millions de dollars grâce aux concessions, tandis que les obligations d'investissement ont généré 1,3 milliards de dollars, a déclaré mardi, à Luanda, le ministre de tutelle, Ricardo de Abreu.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait lors de la septième séance plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale, les revenus sont le résultat d'initiatives de concession et de partenariats public-privé, lancés pour attirer et impliquer davantage les investisseurs.

Il a mentionné que parmi les concessions, « la plus emblématique est le Corridor de Lobito ».

"Nous aurons des projets qui seront inclus dans le plan national de développement, mais pas nécessairement dans le Budget Général de l'Etat (OGE) en tant qu'investissement public", a-t-il dit, citant comme exemple l'extension du Corridor de Lobito jusqu'à la République de Zambie.

Il a fait savoir que ce projet d'extension pourrait bientôt être conclu soit avec la Zambie, soit avec des investisseurs privés qui le développeront à hauteur de 5,2 milliards de dollars.

Dans le cadre du plan directeur national du secteur, Ricardo de Abreu, qui répondait à quelques questions des parlementaires, a souligné l'existence de trois piliers fondamentaux, à savoir les réformes structurelles, l'activation de grands corridors et les défis de la mobilité urbaine.

Le ministre a fait le point sur les projets en cours dans le secteur, notamment dans les secteurs terrestre, aérien et maritime, ainsi que ferroviaire, dans plusieurs provinces, en mettant l'accent sur Cabinda, Zaire, Luanda, Namibe et Benguela, et a réitéré les efforts de l'Exécutif concernant l'investissement pour renforcer la réactivité des services.

Il a considéré comme importants projets visant à dynamiser, à partir de l'année prochaine, l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, le projet de développement intégré de la Baie de Namibe, ainsi que le terminal en eau profonde de Caio et l'ensemble du processus visant à garantir le fonctionnement des plates-formes logistiques tant dans la zone frontalière que dans l'économie nationale pour soutenir le secteur productif.

Il a fait savoir que le secteur a activé, en 2022, le projet de cabotage nord avec l'achèvement des terminaux maritimes à Soyo et Cabinda, ayant transporté jusqu'à présent plus de 130 mille passagers et un volume de fret de l'ordre de quatre mille tonnes.

"Nous allons maintenant, en septembre, mettre en service le nouveau navire, avec plus de capacité, pour répondre à la dynamisation de ce service de cabotage, que nous comptons étendre à d'autres destinations le long de la côte", a-t-il souligné.

Quant à Cabinda, il a souligné qu'il s'agit de la deuxième place en termes d'aviation civile, avec plus de cinq mille fréquences et une valeur estimée à environ 30 mille passagers/mois.

D'autre part, il a informé que le secteur cherchait à conclure, cette année, le processus de conclusion de financement pour le tronçon Luena/Saurimo, dont le démarrage est prévu en 2025.

Ricardo de Abreu a également parlé de l'aéroport de Banza Congo, soulignant qu'il est actuellement en exécution physique à environ 31 pour cent, son achèvement et son activation étant retardés en raison de changements dans les conditions de financement de la part des entités de financement.

"Nous pensons que dans un avenir proche nous allons achever ce processus et, évidemment, nous comptons qu'il soit inauguré en 2025", a-t-il annoncé, réitérant l'intention d'inaugurer également, l'année prochaine, le terminal en eau profonde de Caio comme sa zone franche.