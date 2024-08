Angola: La Commission économique approuve le rapport d'exécution de l'OGE pour le deuxième trimestre

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres a approuvé mercredi, à Luanda, le Rapport d'exécution du Budget Général de l'État (OGE) pour le 2ème trimestre 2024.

Le document, qui parvient à l'Assemblée nationale, présente, entre autres aspects, des informations sur l'exécution budgétaire, financière et patrimoniale qui permettent d'obtenir une vision globale de la performance de l'OGE 2024 dans la période en question.

Selon le communiqué de presse de la réunion, présidée par le Président de la République, João Lourenço, dans le cadre de l'exécution du budget, l'OGE 2024 a présenté une estimation des recettes et dépenses autorisées d'un montant de 24,72 milliards de kwanzas.

Il indique qu'au deuxième trimestre 2024, des recettes d'une valeur de 5,45 milliards de kwanzas ont été collectées et des dépenses d'une valeur de 4,63 milliards de kwanzas ont été engagées.

Les recettes perçues au cours de cette période représentent une exécution d'environ 22 pour cent par rapport aux recettes annuelles approuvées, les recettes courantes correspondant à une exécution de 26 pour cent et une participation des recettes totales de 70 pour cent étant collectées.

À leur tour, les revenus du capital ont représenté 16 pour cent de la valeur annuelle attendue et une part des revenus totaux de 30 pour cent.

Concernant les dépenses de la période en question, des dépenses courantes correspondant à 22 pour cent des dépenses autorisées pour l'année ont été engagées, et une part des dépenses totales du trimestre d'environ 58 pour cent.

Les dépenses en capital correspondent à une exécution de 15 pour cent par rapport aux dépenses budgétisées dans l'OGE 2024, et à une part des dépenses totales de la période de 42 pour cent.

Une grande partie des dépenses attribuées dans l'OGE 2024 est allée au secteur social, avec un montant budgétisé d'environ 4,98 milliards de kwanzas, mettant en évidence un investissement plus important dans l'éducation et la santé, avec des montants approuvés de 1,57 milliard de kwanzas et 1,36 milliard de kwanzas, respectivement.

Au cours de la période sous revue, le secteur social a présenté une exécution d'environ 1,03 milliards de kwanzas, soit une exécution d'environ 21 pour cent de la valeur totale budgétisée, représentant un poids de 22 pour cent sur les dépenses totales exécutées.

S'adressant à la presse, la ministre des Finances, Vera Daves, a souligné que le rapport d'exécution (OGE) du 2ème trimestre 2024 sera envoyé à l'Assemblée nationale dans les délais fixés par la loi.

Elle a informé que l'objectif de cette réunion extraordinaire de la Commission économique était justement de veiller au respect du délai fixé par la loi.

Concernant le rapport, elle a indiqué que, grâce à la collaboration active des Ministères des Affaires étrangères et de l'Administration territoriale, il a été possible, une fois de plus, de garantir que le document soit complété avec toutes les unités budgétaires et organismes dépendants présentant leurs comptes, notamment les missions diplomatiques et consulaires, administrations municipales, instituts et fonds publics.

"Nous disposons d'un texte complet, naturellement il y a toujours place à l'amélioration, mais nous pensons que le fait qu'il intègre ce qui relève de la responsabilité de toutes les unités du système budgétaire contribue sans aucun doute au chemin de renforcement de sa qualité en termes de contenu", a-t-elle souligné.

La Commission économique est l'organisme spécialisé dont la mission est d'évaluer et de surveiller la politique macroéconomique et les mesures de gestion, ainsi que de formuler, promouvoir et évaluer les politiques visant à promouvoir la croissance de l'économie réelle.