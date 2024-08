Congo-Kinshasa: Désormais aux commandes , Sénat - Sama Lukonde inscrit son mandat dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi !

« Nous ne ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance que vous nous avez témoignée ce jour en nous confiant cette noble mission ». Tel a été l'engagement pris devant la Nation et les Sénateurs par Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dans le discours d'investiture qui a suivi son élection comme président du bureau définitif du Sénat, tard dans la soirée du 12 août 2024, au Palais du Peuple.

Le nouveau président du Sénat a dit prendre toute la mesure de la responsabilité qui lui incombe et qui incombe également à tout son bureau pour accompagner le président de la République, Commandant suprême des Forces armées et de la Police nationale, dans l'obligation historique de gagner la guerre d'agression qui sévit dans l'Est du pays ( La question sécuritaire, a-t-il dit, le tient à cœur et préoccupe au plus haut point le Président de la République, Chef de l'État) et d'imposer définitivement le respect dans toute la Région, l'accompagner aussi dans la mission d'organiser la montée en puissance de l'armée congolaise, celle de l'accélération du Programme de Développement Local des 145 Territoires ainsi que la construction des infrastructures de base à travers le territoire national, sans oublier l'amélioration des conditions de vie des populations.

« Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ces buts », a-t-il promis avant de renchérir qu' »Il y va de la survie de notre Peuple en tant que Nation ».

Dans ce discours d'investiture, le rassembleur Sama Lukonde considère son élection à la tête du Sénat, « pas comme une

victoire personnelle, ni comme celle d'une Famille politique ou des espaces sociologiques ; mais comme une victoire de l'ensemble de la Nation et des Forces politiques, lesquelles ne demandent que plus d'unité, plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'État et ce, dans la confiance et la loyauté.

C'est ainsi qu'il en a profité pour réitérer de manière solennelle et sans équivoque, sa totale loyauté envers le Président Félix-Antoine TSHISEKEDI, autorité de référence de sa famille politique, l'Union sacrée de la Nation, tout en reconnaissant que c'est par les orientations de ce dernier, entant que Garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il est honoré ce jour, lui et l'ensemble des membres de ce bureau.

Il a rassuré ses collègues Sénateurs que son bureau fera prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances, que ce bureau fera en sorte que les promesses de campagne de ses différents membres soient matérialisées, et ce, avec le concours de tous.

En fervent croyant, Sama Lukonde a tout d'abord rendu grâce à Dieu tout puissant, qui a rendu possible son élection à la tête du Sénat en ce jour d'historique pour lui et pour tous les autres membres qui composent le bureau définitif du Sénat.

Au nom des membres du Bureau et à son nom propre, il a aussi exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude envers chacune et chacun des Sénateurs, pour avoir porté, leur choix sur ce bureau.

Il n'a pas non plus manqué de remercier et féliciter, à sa juste valeur, son challenger, le Patriarche Jonas Mukamba. Pour Sama Jonas Munkamba a fait montre d'un sens élevé de démocratie et d'élégance durant tout le processus ayant conduit à son élection.

Selon lui, Munkamba est une référence pour les jeunes générations. Il l'a reconnu en promettant que la sagesse du patriarche sera mise à profit au cours de ce mandat à la tête de notre chambre parlementaire.

« Durant le mandat que vous venez de nous confier, nous nous

attellerons à la [la confiance] mériter encore davantage, pour le bon

fonctionnement de nos Institutions et pour le bien de notre peuple.

Il a, enfin, remercié les membres du Bureau provisoire,

particulièrement son Président, le patriarche Pascal KINDUELO

LUMBU, le Premier Secrétaire l'Honorable Ivan KAZADI, le

Deuxième Secrétaire l'Honorable Moïse EKUMBO pour la dextérité et la sagesse avec lesquelles ils ont conduit la session extraordinaire inaugurale, ayant abouti à l'élection et à l'installation de ce Bureau définitif. L'apport des agents et fonctionnaires du Sénat a aussi été mentionné.