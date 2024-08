Ile Maurice: Le renouvellement du contrat de Maunthrooa en suspens

Restera-t-il ? Le contrat du directeur général de Central Water Authority (CWA) arrive à terme la semaine prochaine, plus précisément le 22 août. À hier après-midi, le gouvernement n'avait pas encore décidé si le contrat de Prakash Maunthrooa serait renouvelé ou pas. Une décision sera prise probablement au prochain Conseil des ministres, vendredi, et le conseil d'administration approuvera le renouvellement de son contrat si le gouvernement choisit de prendre cette direction.

Le principal concerné a laissé entendre à son entourage qu'il est en mode réflexion. À quelques-uns, il a fait comprendre qu'il n'accepterait pas un renouvellement de son contrat ; et à d'autres, il a confié qu'il aurait aimé rester encore quelques mois pour accomplir les projets qu'il a lancés.

Nous avons sollicité Prakash Maunthrooa pour connaître sa position. Nous avons laissé plusieurs messages aux personnes ayant répondu à son portable dans la matinée et l'après-midi d'hier, mais le directeur général de la CWA n'est pas revenu vers nous.

Au cas où son contrat soit renouvelé, ce ne serait que pour quelques mois, apprend-on. Même si le principal concerné aurait beau dire qu'il a été reconduit pour achever les travaux entamés, il y aurait une autre raison. Prakash Maunthrooa est une des têtes pensantes des stratégies du Mouvement socialiste militant et il a été campaign manager sous les Jugnauth.

Les éléments indiquant que les élections générales sont pour cette année, Pravind Jugnauth ne pourrait pas se priver de son expérience sur le terrain face à l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates. Il ne pourrait pas participer à une campagne électorale tout en étant directeur général de la CWA. Un proche du gouvernement nous maintient que son expérience et sa maîtrise de plusieurs dossiers seront un atout.

Par ailleurs, l'hésitation du gouvernement à renouveler son contrat pourrait s'expliquer par diverses raisons. D'abord, le courant ne passe pas entre lui et le ministre des Services publics, Joe Lesjongard. Le patron de la CWA aurait pris certaines décisions mettant le ministre responsable de la gestion de l'eau mal à l'aise et le ministre n'avait pas été mis au courant de certaines choses. Le ministre avait certes défendu la CWA lors de la Private Notice Question d'Arvin Booell, en juin, sur le contrat pour remplacer des tuyaux et la raison de la démission de la chief internal auditor, Yousra Lalmahomed, mais il n'avait pas montré des signes qu'il soutenait pleinement le directeur général.

Cette affaire avait fait grand bruit. La démissionnaire avait fait un «compliance report» évoquant des manquements dans l'exercice de remplacement de tuyaux et le ministre avait reconnu au Parlement qu'il y avait eu des manquements «mineurs», qui avaient été réglés. En même temps, la presse avait fait état que ce «compliance report» avait été contesté par la direction de la CWA. De plus, des informations faisaient état que l'ancienne chief internal auditor aurait démissionné en raison des pressions subies au travail après avoir écrit ce rapport faisant état de ces manquements par rapport à ce projet au coût de Rs 700 millions. Au Parlement, Arvin Boolell avait même déclaré qu'une somme de Rs 350 millions aurait été mal utilisée. Le ministre Joe Lesjongard avait répondu qu'il n'avait pas d'élément sur cette démission et que le conseil d'administration de la CWA avait ouvert une enquête pour faire la lumière sur son départ.